Ajax-banneling kan emoties niet voor zich houden en meldt zich op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Gabriel Misehouy, die merkbaar baalt van zijn verbanning bij Ajax.

Het valt Gabriel Misehouy zwaar dat hij niet langer welkom is bij Ajax. De achttienjarige middenvelder, die uit zijn contract loopt in Amsterdam, heeft dat in geuren en kleuren laten weten op Instagram.

Misehouy plaatst daar via de Story-functie beelden van een van zijn optredens, begeleid door de tekst 'miss the game' (mis het spelletje).' Vermoedelijk kan hij dat 'spelletje' komend seizoen pas weer spelen.

Omdat Misehouy nog altijd niet verlengd heeft, heeft Ajax hem namelijk verbannen van 1) de training van de hoofdmacht en 2) het spelen van wedstrijden voor zowel het beloftenteam als Ajax 1. De verwachting is dat de groeibriljant niet meer gaat bijtekenen, mede vanwege zijn exorbitante contracteisen.

Misehouy eist, aldus De Telegraaf, een bepaalde hoeveelheid speelminuten én speeltijd tijdens de grote wedstrijden. Ook zouden de rechtspoot en zaakwaarnemer Pini Zahavi een flinke salarisvergoeding aangeboden willen zien.

Waarschijnlijk blijft Misehouy dus zonder officieel debuut in Ajax 1. De geboren Amsterdammer, die volgens Transfermarkt één miljoen euro waard is, kwam wel 44 maal uit voor Jong Ajax.

Daarin was Misehouy goed voor elf treffers en vier assists. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 22 januari, tegen FC Groningen (0-1 verlies).

