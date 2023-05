Bayern kroont zich tijdens knotsgekke slotdag tot landskampioen van Duitsland

Bayern München heeft zich zaterdag tijdens een zinderende slotdag van de Bundesliga voor de elfde keer op rij tot landskampioen van Duitsland gekroond. Der Rekordmeister won zelf met 1-2 van 1. FC Köln dankzij een late treffer van invaller Jamal Musiala. Borussia Dortmund had in eigen huis tegen FSV Mainz 05 genoeg aan een zege voor het kampioenschap, maar faalde door met 2-2 gelijk te spelen.

Ondanks dat Köln bij aanvang van de laatste speelronde tiende stond, had de ploeg van trainer Steffen Baumgart nog wel wat voor te spelen tegen Bayern. Köln kon volgens Duitse media namelijk een flinke bonus verwachten als zaterdag niet Bayern München, maar Borussia Dortmund de Bundesliga zou winnen. De bonus had alles te maken met een clausule in het contract van Anthony Modeste, die afgelopen zomer de overstap maakte van Köln naar Dortmund. Als de spits kampioen werd met zijn nieuwe club, zou Köln ‘een bedrag met zes nullen’ ontvangen.

Bayern, met Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch in de basis, lag echter al snel op titelkoers. De ban werd al na acht minuten gebroken door Kingsley Coman, die op de rand van de zestien werd aangespeeld en de bal vervolgens in de lange hoek wist te krullen: 0-1. Thomas Müller was hierna dicht bij een verdubbeling van de marge, maar hij zag zijn kopbal op de paal belanden. De supporters van Bayern in het RheinEnergieStadion konden luttele minuten later hun geluk niet op toen ze hoorden dat Dortmund in eigen huis tegen een 0-2 achterstand aankeek.

Der Rekordmeister dacht zelf met een 2-0 voorsprong de kleedkamers op te kunnen zoeken, nadat Leroy Sané uit een combinatie met Serge Gnabry het net wist te vinden. De aanvaller kreeg de bal echter eerder in de aanval van dichtbij tegen zijn arm geschoten. Het was voor scheidsrechter Sven Jablonski na tussenkomst van de VAR reden om de tweede Beierse treffer af te keuren. Waar de spanning na rust met de minuut toenam, werd het spel van beide ploegen er niet veel beter op. Thomas Tuchel wist dat zijn elftal niet genoeg had aan een gelijkspel om zich te verzekeren van het kampioenschap en hield de defensieve rijen daardoor gesloten.

?? ????¨???? ???? ??-?? ?????????? ????????????! En dat betekent dat Borussia Dortmund op dit moment weer virtueel kampioen is! ?? https://t.co/AM4wPaLXpT#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/ei7i7Sm3qW — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 27, 2023

Uit een hoekschop was daar met een uur op de klok toch uit het niets bijna de 1-1. Davie Selke kopte overtuigend richting doel, waar Yann Sommer Bayern met een reflex op de been hield. De stand werd tien minuten voor tijd alsnog in evenwicht getrokken door de thuisploeg. Jablonksi kende een strafschop toe aan Köln, nadat Gnabry hands maakte in zijn eigen zestien. Dejan Ljubicic bleef koel vanaf elf meter en stuurde Sommer de verkeerde hoek in: 1-1. Sané liet hierna na om de 1-2 te maken, maar invaller Musiala bracht Bayern alsnog in extase door later in de aanval de winnende treffer in de lange hoek te schuiven.