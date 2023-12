Bayern troeft Leipzig af en heeft eerste aanwinst voor komend seizoen binnen

Woensdag, 6 december 2023 om 09:15 • Jordi Tomasowa

Bayern München heeft zich verzekerd van de komst van Bryan Zaragoza, zo melden Florian Plettenberg en Fabrizio Romano. De 22-jarige aanvaller maakt het seizoen eerst nog op huurbasis af bij Granada en vertrekt in de zomer van 2024 naar der Rekordmeister.

Bayern betaalt naar verluidt vijftien miljoen euro voor Zaragoza. Volgens Romano heeft de 1,64 meter lange linksbuiten het eerste deel van de medische keuring al doorstaan, terwijl Plettenberg namens Sky Sport schrijft dat de Spanjaard het contract al heeft ondertekend.

Zaragoza maakt pas na dit seizoen de overstap naar Bayern. Granada wil zijn smaakmaker voorlopig nog niet kwijt, aangezien hij van groot belang is in de strijd om lijfsbehoud. De promovendus staat na vijftien wedstrijden op een negentiende plaats in LaLiga.

Plettenberg schrijft dat Christoph Freund, de technisch directeur van Bayern, zich de afgelopen weken sterk heeft gemaakt voor de komst van Zaragoza, die ook in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig zou hebben gestaan.

Zaragoza was dit seizoen tot nog toe een van de weinige lichtpuntjes bij Granada. In veertien competitieduels was hij goed voor vijf goals, terwijl hij tweemaal als aangever fungeerde.

Hij is enkelvoudig international van Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente liet hem in oktober debuteren tijdens het EK-kwalificatieduel met Schotland (2-0 winst). Zaragoza kwam in de rust binnen de ploeg voor Real Sociedad-aanvaller Mikel Oyarzabal.

Bij Bayern moet Zaragoza komend seizoen de concurrentie aangaan met onder meer Kingsley Coman, Leroy Sané en Serge Gnabry.