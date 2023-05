‘Als Frimpong naar de Premier League gaat, dan gaat hij voor Engeland spelen’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 09:15 • Bart DHanis • Laatste update: 09:31

Kenneth Perez denkt dat Jeremie Frimpong binnenkort het shirt van het nationale team van Engeland gaat dragen, zo laat de ESPN-analist maandagavond weten bij Voetbalpraat. Frimpong werd afgelopen winter nog door Louis van Gaal meegenomen naar het WK in Qatar, maar zit niet bij de selectie van Oranje voor de halve finale en de finale van de Nations League. Hij bedankte vervolgens voor een uitnodiging voor Jong Oranje.

De rechtsachter van Bayer Leverkusen was dan wel mee naar het WK, hij speelde echter geen minuut. Daardoor zou de geboren Amsterdammer alsnog kunnen uitkomen voor de nationale elftallen van zowel Engeland als Ghana. Frimpong is de zoon van Ghanese ouders en bracht zijn hele jeugd door in Engeland. “Stel dat hij naar de Premier League vertrekt, dan wordt hij wel interessant voor de Engelse ploeg”, stelt Perez. Frimpong zou in de belangstelling staan van Arsenal en Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bondscoach Ronald Koeman nam Frimpong ook niet op in de selectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger zou ‘niet in het systeem passen’. “Hij speelt meer als rechtsbuiten dan als rechtsback. Ik heb hem wel eens zien spelen als verdedigende rechtsback. Ik heb twijfels over zijn verdedigende kwaliteiten”, liet de trainer van Oranje toen optekenen.

Arno Vermeulen, tevens te gast bij het voetbalpraatprogramma, vindt het rigide om hem vanwege die reden helemaal niet in de selectie op te nemen. “Koeman kan hem toch gewoon bij de selectie halen om hem beter te leren kennen, dan kan je ook wat dingen met hem trainen. Nu lijkt de deur gewoon helemaal op slot voor deze jongen”, aldus Vermeulen. Frimpong noteerde dit seizoen acht Bundesliga-treffers en was tevens zeven keer aangever bij een doelpunt.