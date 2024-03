Walker lovend over basisspeler Nederland - Schotland: 'Good gosh. Ongelofelijk!

Kyle Walker is onder de indruk van Jeremie Frimpong, zo heeft hij gezegd in de podcast FIVE. De rechtsachter van Manchester City zegt ook gecharmeerd te zijn door Achraf Hakimi en Dani Carvajal.

Walker wordt door presentator en voormalig Manchester United-verdediger Rio Ferdinand gevraagd naar welke rechtsachters hij kijkt buiten Engeland. Hakimi schiet hem als eerste binnen.

“Hakimi. Ik vind hem heel erg goed. Als je speelt voor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Inter, dan moet je wel echt een hele goede speler zijn”, zegt Walker over de back van PSG.

“Ik zou hem wel eens tegenover een hele goede aanvaller willen zien, om te zien wat hij dan kan doen”, besluit Walker over de international van Marokko.

Ook Real Madrid-back Carvajal kan rekenen op een lofzang van Walker. “Hij verdient krediet. Als je zoveel jaren op rij bij Real Madrid in de basis speelt, dan kan je er niet omheen.”

Tot slot gaat de voormalig speler van onder meer Tottenham Hotspur en Sheffield United in op Frimpong. “Hoe heet die vleugelverdediger van Leverkusen ook alweer? Frimpong! Good Gosh. Ongelofelijk.”

De Oranje-international kwam dit seizoen in 24 Bundesliga-duels tot 8 doelpunten en evenveel assists. Afgelopen vrijdag stond hij namens het Nederlands elftal in de basis. Oranje won toen met 4-0 van Schotland.



