Frimpong uitzinnig tegenover Noa Vahle: ‘Zeg het nog eens, zeg het nog eens!’

Jeremie Frimpong kan zijn geluk niet op. De Oranje-international was zondag als invaller deelgenoot van hoe zijn club Bayer Leverkusen voor het eerst in de clubgeschiedenis de beste van Duitsland werd. Noa Vahle kreeg na afloop een uitzinnige Frimpong voor de camera. "Zeg het nog eens, zeg het nog eens!", roept de vleugelverdediger wanneer Vahle de woorden 'kampioen van Duitsland' oreert.

Door de 5-0 overwinning op Werder Bremen kon Leverkusen niet meer ingehaald worden. Met nog vijf speelronden te gaan was Bayern München, dat 63 punten verzamelde, ten opzichte van de 79 van die Werkself definitief gezien.

Frimpong had een noemenswaardig aandeel in het al. De 23-jarige Amsterddammer kwam in 27 competitieduels in actie, en was daarin goed voor acht doelpunten en evenzoveel assists.

Reden genoeg voor Vahle om de kersverse kampioen voor de camera te slepen. "Zeg het nog eens, zeg het nog eens!", roept Frimpong dolblij wanneer de Viaplay-verslaggeefster de woorden 'kampioen van Duitsland' in de mond neemt. "Het is een ongelofelijk moment. Alles wat ik kan zeggen is dat het ons gelukt is. We gaan er allemaal van genieten."

Genieten, maar dan wel binnen, en niet op het veld. Frimpong zocht namelijk al snel weer de catacomben op na de veldbestorming van de Leverkusen-fans. "Ik wilde alleen mijn telefoon pakken buiten om live te gaan op Instagram. Maar buiten, nooit meer. Je kreeg geen adem. Er waren te veel mensen", aldus Frimpong.

De Nederlander geniet van het feestje, maar is zich ook bewust van dat het seizoen nog niet gespeeld is. "We zitten nog in de Europa League en de DFB-Pokal, maar wat we hebben gedaan in de Bundesliga is ongekend. We zijn nog steeds ongeslagen. Wat kan ik zeggen? We doen het zo goed."

