‘Real Madrid laat oog vallen op Oranje-international met gelimiteerde afkoopsom’

Jeremie Frimpong kan op belangstelling rekenen van Real Madrid, zo weet Bild-journalist Christian Falk. De wingback van Bayer Leverkusen wordt al langere tijd in verband gebracht met een zomers vertrek en heeft naar verluidt een afkoopsom van veertig miljoen euro in zijn contract. Nu lonkt dus mogelijk een transfer naar de Spaanse hoofdstad.

Frimpong is bezig aan een ijzersterk seizoen bij de nieuwbakken kampioen van Duitsland. In 27 wedstrijden in de Bundesliga was hij goed voor 8 goals en 7 assists, tamelijk fraaie cijfers voor een vleugelverdediger.

Zijn uitstekende prestaties zorgen ervoor dat Frimpong in verband wordt gebracht met de nodige topclubs. Zo zouden onder meer Manchester United, Arsenal en Bayern München in hem een versterking zien.

Dat Frimpong komende zomer vertrekt uit Leverkusen is geen garantie. De Oranje-international heeft een doorlopend contract en kan ervoor kiezen langer te blijven, net zoals zijn trainer Xabi Alonso.

Wel heeft hij volgens Fabrizio Romano een gelimiteerde transfersom in zijn contract. Voor veertig miljoen euro kunnen clubs Frimpongs verbintenis bij Leverkusen afkopen.

Bij Real Madrid wordt het jeugdproduct van Manchester City mogelijk de opvolger van Daniel Carvajal. De Spanjaard is al jaren de vaste rechtsback van de Koninklijke, maar is inmiddels 32 jaar oud en zal ergens in de komende jaren aan vervanging toe zijn.

Carvajal speelde reeds ruim 400 wedstrijden voor Real Madrid. Hij heeft bij de koploper in LaLiga nog een contract tot medio 2025.

