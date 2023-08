Ajax weigert nieuw bod van West Ham United op Mohammed Kudus

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 20:23 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:42

Ajax heeft wederom een aanbieding van West Ham United op Mohammed Kudus afgeslagen. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. De club uit Londen wil de aanvaller graag overnemen, maar overweegt nu om uit de onderhandelingen te stappen. Volgens de Italiaanse journalist ging het om een bod van 42 miljoen euro.

Zaterdag wist David Ornstein van The Athletic al te melden dat the Hammers een eerste bod op Kudus hadden gedaan. Het is onbekend wat de hoogte van die aanbieding is, maar nu lag er dus een bedrag van 42 miljoen op tafel. Dit is meer dan de 40 miljoen die in juli door Brighton & Hove Albion werd geboden op de Ghanees. Destijds ging Ajax akkoord met de transfersom, maar Kudus kon geen overeenstemming vinden met the Seagulls over een contract.

Nu het Eredivisie-seizoen al begonnen is en de transfermarkt over ruim een week al sluit, heeft Ajax minder belang bij het verkopen van de aanvaller. Het zal namelijk lastig worden tijdig een adequate vervanger te presenteren. Door de terughoudende houding van de Amsterdammers twijfelt West Ham of het nog verder wil onderhandelen over de 23-jarige aanvaller.

Kudus kwam bij Ajax tot nog toe tot 86 officiële duels, waarin hij goed was voor 24 goals en 12 assists. De vleugelaanvaller annex aanvallende middenvelder staat in de Johan Cruijff ArenA nog onder contract tot medio 2025. Eerder deze transferzomer weigerde hij om zijn huidige verbintenis met één seizoen te verlengen.