Erik ten Hag ziet absolute grootverdiener vertrekken bij Manchester United

Raphaël Varane vertrekt na dit seizoen bij Manchester United, zo maken de Engelse topclub en ervaren verdediger dinsdag officieel bekend. The Red Devils hebben in samenspraak met de 31-jarige Fransman besloten de eenjarige optie in zijn contract niet te lichten. Zodoende kan Varane transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Middels een videoboodschap kondigt Varane zijn vertrek bij Manchester United aan. “Ik zie jullie allemaal op Old Trafford, om afscheid te nemen na het laatste thuisduel van dit seizoen. Dat gaat een emotionele dag worden voor mij”, aldus de routinier.

Manchester United nam Varane in de zomer van 2021 voor 40 miljoen euro over van Real Madrid. De Fransman kan terugkijken op een Engels avontuur vol pieken en dalen. Zo kampte Varane ook in Manchester regelmatig met blessureleed, waardoor hij niet altijd van waarde kon zijn als Red Devil.

Tot dusver speelde Varane 93 officiële wedstrijden in het shirt van Manchester United, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 1 assist. Met de Engelse grootmacht legde de rechtspoot vorig seizoen beslag op de League Cup.

Dit seizoen speelde Varane 2.099 minuten onder manager Erik ten Hag, verdeeld over 30 officiële wedstrijden. De afgelopen zeven wedstrijden van Manchester United moest hij laten schieten wegens een blessure. Op Old Trafford verdiende Varane de afgelopen jaren naar verluidt liefst 20 miljoen euro per jaar.

Waar de toekomst van Varane ligt, is vooralsnog onbekend. Zijn toekomstige werkgever hoeft in ieder geval geen transfersom over te maken voor zijn diensten. Volgens Transfermarkt is Varane nog altijd 25 miljoen euro waard.

Eerder speelde Varane voor RC Lens en Real Madrid. Met name bij de Spaanse grootmacht was de Fransman zeer succesvol. Met de Koninklijke won Varane onder meer viermaal de Champions League. In 360 officiële wedstrijden was hij goed voor 17 doelpunten en 7 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties