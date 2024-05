Nagelsmann neemt duo dat goed is voor 135 caps niet op in EK-selectie Duitsland

Julian Nagelsmann maakt donderdag de volledige EK-selectie van Duitsland bekend. Om lekken voor te zijn gebruikt de Duitse voetbalbond (DFB) een opvallende strategie. In de aanloop naar donderdag worden onder meer influencers en fans ingezet om een deel van de selectie te verklappen.

Maandag werden de eerste vier namen onthuld: Manuel Neuer, Aleksandar Pavlovic (beiden Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) en Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).

Dinsdag kwamen daar Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Robin Koch (Eintracht Frankfurt, gehuurd van Leeds United), Kai Havertz (Arsenal) en Chris Führich (VfB Stuttgart) bij.

Hoewel de DFB voor aankomende donderdag niet bekendmaakt welke internationals door Nagelsmann zijn gepasseerd, weet BILD dat de bondscoach twee grote namen niet heeft opgenomen in zijn definitieve EK-selectie.

De oproep van centrumverdediger Koch betekent volgens de sportkrant dat de 35-jarige Mats Hummels deze zomer zijn vakantie kan boeken. De routinier leidde Borussia Dortmund naar de Champions League-finale tegen Real Madrid. Hummels, goed voor 78 interlands namens Duitsland, lijkt ondanks zijn goede spel bij BVB zijn laatste eindtoernooi te hebben gespeeld.

Ook Leon Goretzka behoort naar verluidt niet tot de definitieve selectie van Nagelsmann. De 57-voudig international verliest zijn plek in de selectie aan zijn ploeggenoot Aleksandar Pavlovic. De twintigjarige controleur is doorgebroken bij Bayern en kan in aanloop naar het EK zijn debuut voor die Mannschaft gaan maken.

In totaal mag Nagelsmann 26 spelers oproepen, onder wie minimaal 3 keepers.

