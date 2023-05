Ajax maakt van Branco van den Boomen officieel de eerste zomeraanwinst

Maandag, 29 mei 2023 om 17:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:01

Branco van den Boomen is vanaf komend seizoen speler van Ajax. Dat bevestigt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van Toulouse en tekent een contract voor vier jaar in de Johan Cruijff ArenA. Ajax troeft daarmee onder meer Feyenoord en PSV af, die ook in de race waren voor de handtekening van Van den Boomen.

Het nieuws over Van den Boomen zat er al even aan te komen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano onthulde zaterdag al dat de Veldhovenaar de eerste zomeraanwinst van Ajax zou gaan worden. Van den Boomen zou 'vier of vijf' andere clubs hebben afgewezen om in Amsterdam aan de slag te kunnen gaan, waaronder Feyenoord en PSV. Het betekent de derde Eredivisie-klus voor de spelmaker, daar hij eerder al het shirt van sc Heerenveen en Willem II droeg.

Van den Boomens eerste voetstappen op het hoogste niveau van Nederland waren geen onverdeeld succes te noemen. Bij Heerenveen belandde hij op de bank en bij Willem II wilde het al niet beter vlotten. Na twee teleurstellende jaren besloot hij terug te keren bij zijn jeugdliefde, FC Eindhoven, waar hij was doorgebroken als profvoetballer. Na drie succesvolle jaren in Eindhoven en een al even voorspoedig jaar bij De Graafschap maakte Van den Boomen de overstap naar Toulouse. Daar ontpopte de rups zich definitief tot vlinder.

Van den Boomen gidste Toulouse in zijn tweede seizoen met 12 goals en 21 assists naar Ligue 1-promotie en werd dat jaar bovendien verkozen tot beste speler van de Ligue 2. Ook op het hoogste Franse niveau slaagde de middenvelder erin zijn stempel te drukken. Met vijf goals en acht assists heeft Van den Boomen dit seizoen een onmiskenbaar aandeel in de huidige dertiende plek van Toulouse, en ook in bekerverband droeg hij zijn steentje bij. Met een goal en vijf assists deelde hij in grote mate mee in de winst van de Coupe de France.