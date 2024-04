John van ‘t Schip is zwaar terneergeslagen: ‘Het was mannen tegen de pupillen’

Trainer John van ‘t Schip is diep teleurgesteld in zijn ploeg, zo maakt hij na afloop van de 6-0 nederlaag tegen Feyenoord duidelijk voor de camera van ESPN. De coach van Ajax ziet dat zijn team geen moment in de wedstrijd heeft gezeten en hij vond het een duel tussen ‘mannen en pupillen’.

De Rotterdammers vernederden de Amsterdammers in De Kuip compleet: 6-0. Het is de grootste nederlaag in de Eredivisie ooit voor Ajax. Hiervoor was de grootste verliespartij van de Amsterdammers ook tegen Feyenoord, in 1964, toen 9-4.

“Het is zwaar slecht”, zo begint Van ‘t Schip. “Ik kan niet eens zeggen teleurstellend, want het was gewoon slecht. Op alle fronten waren we de mindere ploeg: fysiek, aan de bal, intensiteit. Vanaf minuut één hebben we niet in de wedstrijd gezeten.”

“Het is een klap die we met iedereen moeten verwerken. Vier goals ontstonden door persoonlijke fouten, maar dat komt ook door de druk die Feyenoord zet. Daardoor maken we ook die fouten.”

Zo ging Ahmetcan Kaplan bij de 1-0 in de fout, zat Jorrel Hato fout bij de 2-0 en in de tweede helft was ook invaller Branco van den Boomen verantwoordelijk voor een tegentreffer.

“Ze doen het natuurlijk niet bewust, maar het gebeurt wel. Het komt door de druk, ze waren er niet klaar voor en ze begonnen al slecht. We hielden de bal niet eens drie keer in de ploeg. Het was een opeenstapeling van fouten.”

“We ging met een 3-0 achterstand rusten en we zeiden nog dat we moesten resetten, maar binnen de kortste keren stonden we weer 3-0 achter. Het was vandaag gewoon de mannen tegen de jongens, of tegen de pupillen eigenlijk. Het was meer dan beschamend", aldus Van 't Schip.

