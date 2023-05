‘Ajax heeft gewenste opvolger Van der Sar achter de schermen al klaarstaan’

Donderdag, 11 mei 2023 om 20:23 • Tom Rofekamp

Ajax ziet Menno Geelen op termijn als de gewenste opvolger van Edwin van der Sar. Dat schrijft Freek Jansen, clubwatcher van de Amsterdammers, donderdag in Voetbal International. Volgens Jansen gooit Geelen intern hoge ogen als commercieel directeur en moet hij daarom over enige tijd doorgroeien naar de positie van algemeen directeur. Of Geelen daar zelf trek in heeft, is echter onduidelijk.

De positie van Van der Sar staat al enige tijd ter discussie en met name Maurits Hendriks (Chief Sports Officer bij Ajax) zou azen op zijn baan. Naar de info van Jansen heeft Geelen echter betere papieren. "Geelen ligt goed in de organisatie, is zeer succesvol als commercieel directeur en speelt ook in de overlegorganen met andere clubs in binnen- en buitenland een vooraanstaande rol. Menno Geelen wordt binnen Ajax op termijn als de gewenste opvolger van Van der Sar beschouwd", beweert de VI-journalist.

De vraag is echter of Geelen dat zelf ziet zitten. "Daar heeft hij zich nooit over uitgesproken. Bovendien heeft de commercieel directeur een uitstekende relatie met Van der Sar, op basis van volledig wederzijds vertrouwen, dus hij zal geen ongewenste haast maken met de mogelijke opvolging. Voorlopig blijft hij in zijn huidige rol actief, waarbij hij in de vijfkoppige directie wordt omgeven door Van der Sar, Sven Mislintat (directeur voetbalzaken), Susan Lenderink (financieel directeur) en Hendriks."

Van der Sar lijkt zo nog wel even zeker van zijn positie. In september werd de verbintenis van de algemeen directeur nog opengebroken tot medio 2025. Pas dit seizoen is Van der Sars positie ter discussie komen te staan. Met zijn partners in crime Marc Overmars en Erik ten Hag zette hij Ajax tussen 2018 en 2022 namelijk op de kaart als absolute Europese grootmacht. Van der Sar begon in 2012 als directeur marketing bij Ajax en promoveerde bijna vier jaar later naar de functie van algemeen directeur.