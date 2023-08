Ajax en Dortmund zorgen binnen 7 minuten voor spektakel: Brobbey kopt 1-1 binnen

Zondag, 6 augustus 2023 om 17:20 • Mart van Mourik

Borussia Dortmund en Ajax hebben in de eerste zes minuten van het oefenduel voor veel spektakel gezorgd. In het Signal Iduna Park hadden de Amsterdammers een zeer slechte start, want al binnen vijf minuten genoot Dortmund een 1-0 voorsprong. Nog geen 75 seconden later zorgde Brian Brobbey met een rake kopbal voor de gelijkmaker. De vriendschappelijke wedstrijd is rond 17.00 uur begonnen.

Ajax stond ongeconcentreerd te verdedigen en moest al vroeg in de wedstrijd een doelpunt incasseren. Vanaf de linkerkant kreeg Mats Hummels de ruimte om de bal in het zestienmetergebied te bezorgen bij Julian Brandt, die volledig werd vrijgelaten door de Amsterdamse defensie en van dichtbij kon intikken: 1-0. Binnen anderhalve minuut kwam Ajax op gelijke hoogte. Steven Bergwijn had een fenomenale voorzet op maat in huis voor Brobbey, die de bal licht toucheerde met het hoofd en de 1-1 aantekende.