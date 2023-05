Afellay komt met miljoenensuggestie voor 'beste transfer ooit voor Feyenoord’

Maandag, 15 mei 2023 om 09:59 • Guy Habets

Ibrahim Afellay vindt dat Feyenoord de portemonnee moet trekken en met een astronomisch salaris voor Arne Slot zou moeten komen. Dat zegt de analist tijdens Studio Voetbal. In plaats van het halen van veel nieuwe spelers zou het langer vastleggen van de trainer prioriteit moeten zijn voor Feyenoord, zo denkt Afellay.

Tijdens Studio Voetbal is het kampioenschap van Feyenoord uiteraard lang onderwerp van gesprek. Afellay ziet in Slot de grote architect van het succes. "Wat Feyenoord nu wel kan doen, waar ze normaal de selectie misschien zouden versterken met een aantal topaankopen, is Slot een gigantisch contract geven", zo laat de voormalig middenvelder optekenen. "Dat zou de beste transfer ooit zijn dan, voor Feyenoord. Of ze hem vier of vijf miljoen per jaar zouden moeten betalen? Ja, dat is hij toch dubbel en dwars waard? We praten hier niet over een normale trainer."

Arno Vermeulen, die ook te gast is, heeft zijn bedenkingen. Hij denkt niet dat een torenhoog salaris aanbieden een mogelijkheid is voor de Rotterdamse club. "Er kan misschien nog wel wat bij, maar Slot heeft al een heel goed contract bij Feyenoord en je kan nooit op tegen Tottenham Hotspur. Voor Nederlandse begrippen verdient hij bij Feyenoord een prima bedrag. Uiteraard zal Feyenoord begrijpen dat ze financieel wat moeten doen met Slot, maar dan zit er wel een maximum aan."

Dat het voor Feyenoord cruciaal is om Slot ook voor volgend seizoen te behouden, ziet Vermeulen ook in. "We zijn het er allemaal over eens dat een vervanger vinden voor Slot echt super moeilijk is. We discussiëren ook al een tijdje over John Heitinga bij Ajax en wie anders op zijn plek zou moeten zitten. Dan zitten we hier ook met onze mond vol tanden. Er is weinig aanbod van goede trainers die naar Feyenoord zouden kunnen gaan en dat bepaalt ook de hoge waarde van Slot op dit moment."