Heitinga wil incidenten vergeten en spreekt over één andere smet op Klassieker

Woensdag, 5 april 2023 om 23:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:09

Trainer John Heitinga kijkt met een tevreden gevoel terug op de beladen Klassieker in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Het gewonnen duel met Feyenoord (1-2) werd ontsierd door een vuurwerkincident én een aanval uit het publiek op Davy Klaassen met een voorwerp, maar de coach wil het na afloop vooral over de finaleplek hebben. Een smet op de wedstrijd was voor Heitinga vooral de rode kaart van Kenneth Taylor, die de eindstrijd tegen PSV moet missen wegens een schorsing.

“Het is niet zoals het hoort”, reageert Heitinga voor de camera van ESPN op het incident rond Klaassen. “Dan besluit de scheidsrechter terecht dat we naar binnen gaan en volgen we het protocol. Het was natuurlijk het allerbelangrijkst hoe het met Davy ging. Het gaat dan over veiligheid, over een afkoelingsperiode. Davy gaf aan dat hij verder kon en ook de andere spelers gaven aan dat zij de wedstrijd af wilden maken. Feyenoord heeft het uiteindelijk goed gedaan met extra stewards en ik begreep dat ook John de Wolf het veld betrad om de supporters toe te spreken.”

“Als de veiligheid gegarandeerd wordt en je kan verder...”, vervolgt Heitinga. “Het is wel spijtig dat Klaassen dan na vier minuten al aangeeft dat hij toch niet door kan. Maar goed, dan moet je in oplossingen denken. Nu hebben we gewonnen en wil ik mijn avond er niet door laten verpesten. Ik baal natuurlijk ook nog wel van de situatie van Kenneth Taylor, die rood kreeg en de finale moet missen. Hij speelde goed, dus dat is wel een smetje op de wedstrijd. Verder begreep ik van de dokter dat Kudus een spierblessure heeft, maar ik hoop dat hij beschikbaar blijft.”

Heitinga geeft aan verder weinig aandacht meer te willen geven aan het incident. “Ik denk dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag, want daar begint het altijd mee. Het zijn keuzes die je maakt. In dit geval eindigt er een voorwerp op het hoofd van een speler. Kijk, we kunnen het er heel lang over hebben, maar we zijn blij dat we door zijn naar de finale. Dat is het belangrijkste en laat andere mensen dit lekker gaan onderzoeken. Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken”, besluit de trainer van Ajax.