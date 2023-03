Dubbele klap voor Slot: prognose Geertruida is ernstig, ook Trauner onderzocht

Dinsdag, 28 maart 2023 om 11:21 • Wessel Antes • Laatste update: 12:09

Arne Slot zal met een bitter gevoel terugkijken op de afgelopen interlandperiode. De 44-jarige trainer van Feyenoord zag Oranje-debutant Lutsharel Geertruida afgelopen vrijdag geblesseerd uitvallen tegen Frankrijk (4-0 nederlaag), terwijl ook Gernot Trauner een twijfelgeval lijkt voor de komende wedstrijd tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam. Analist Hans Kraay junior onthulde bij ESPN dat Geertruida kampt met een spierscheuring, terwijl Trauner dinsdag wordt onderzocht door de Stadionclub.

Kraay begrijpt niet dat Feyenoord zo gemakkelijk is omgegaan met de Oostenrijkse oproep voor Trauner. “Waarom heeft Dennis te Kloese de Oostenrijkse bond niet verteld: 'Trauner heeft drie maanden niet gespeeld. Hij heeft nu weer drie wedstrijden gespeeld. Wij kunnen kampioen worden. Jullie mogen hem één keer gebruiken. Niet twee keer in vier dagen.' Dit is nu ook niet gebeurd omdat hij geblesseerd is geraakt, maar dit had van tevoren wel afgesproken kunnen worden.” Volgens Kraay wordt de opnieuw aan zijn knie belaste Trauner dinsdag onderzocht door Feyenoord.

Over de blessure van Geertruida heeft Feyenoord zelf nog niets gecommuniceerd. Kraay weet dat het om een spierscheuring gaat en stelt dat de Rotterdammers de komende weken niet over de 22-jarige verdediger kunnen beschikken. Op een spierscheuring staat normaliter een hersteltijd van zes weken. Dat zou betekenen dat Geertruida pas halverwege mei weer terugkeert bij Feyenoord. Volgens Feyenoordtraining.nl is de rechtsbenige verdediger wel alweer op trainingscomplex 1908 te zien. Geertruida zou binnen, apart van de selectie, aan zijn herstel werken. Keeper Justin Bijlow zou inmiddels wel weer met zijn handschoenen aan trainen, na de polsbreuk die hij begin dit jaar opliep.

Het is voor Slot te hopen dat Marcus Pedersen (Noorwegen), Dávid Hancko (Slowakije), Marcos López (Peru) en Quilindschy Hartman (Jong Oranje) wél fit terugkeren van hun internationale verplichtingen. Voor nu lijkt het erop dat Slot tegen Sparta moet kiezen voor Neraysho Kasanwirjo of Jacob Rasmussen naast Hancko in het centrum van de defensie. López, normaliter linksback, liet op die positie ook een goede indruk achter tijdens het winterse trainingskamp. De Peruviaan komt dinsdag nog wel in actie tijdens een oefeninterland tegen Marokko. Pedersen speelt met zijn Noorwegen nog een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië.