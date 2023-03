Van der Gijp gruwelt van uitspraak advocaat Rai Vloet: ‘Vind ik heel pijnlijk’

Woensdag, 22 maart 2023 om 08:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:14

René van der Gijp verbaast zich over een uitspraak van de advocaat van Rai Vloet. Het Openbaar Ministerie eiste maandag drieënhalf jaar cel tegen Vloet vanwege dood door schuld. De middenvelder van Ural Yekaterinburg wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval, waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. In zijn pleidooi vroeg de advocaat van Vloet zich hardop af of het jonge slachtoffer wel een veiligheidsriem droeg.

“Dat vind ik van een advocaat wel heel pijnlijk, dat je in twijfel trekt of Gio wel of niet zijn gordel om zou hebben gehad”, zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside. “Dan denk ik: Kom op, Vloet reed met alcohol op met 203 kilometer per uur achter op die auto. Zo’n uitspraak kun je dan beter voor je houden.” Vloet verklaarde tegenover de rechter 'met cruisecontrol bezig te zijn geweest' toen het ongeluk gebeurde, waarbij hij in zijn beleving 130 kilometer per uur reed. De rechtbank zette daar zo zijn vraagtekens bij.

De advocaat van Vloet zei dat zijn cliënt de verkeerde beslissing heeft genomen en de risico's niet goed heeft ingeschat, mogelijk omdat de A4 bij Hoofddorp breed en overzichtelijk is. De raadsman trok ook hardop in twijfel of het vierjarige slachtoffer een veiligheidsriem droeg. De raadsman denkt van niet. "Het is een gapend gat in het onderzoek." De moeder van het slachtoffer gaf eerder al aan dat ze de veiligheidsriem in het kinderstoeltje heeft gecontroleerd. Dit deel van het pleidooi kon ze niet aanhoren, waarna ze de zaal verliet.

Vloet stond maandag terecht voor een ongeval dat in november 2021 plaatsvond. De ex-speler van onder meer PSV, NAC Breda en Heracles Almelo zat op de bestuurdersstoel toen een botsing op de A4 bij Hoofddorp de vierjarige Gio het leven kostte. Eerder bleek al dat Vloet met twee keer zoveel alcohol als toegestaan achter het stuur was gestapt en meer dan tweehonderd kilometer per uur had gereden. Vloet erkende in de rechtbank dan ook 'twee, drie glazen sterke drank op te hebben gehad'. Naast een geëiste celstraf van drieënhalf wil Justitie hem voor vier jaar zijn rijbevoegdheid ontzeggen.