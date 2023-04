Hartverwarmend initiatief Heracles-fans: toernooi voor verongelukte Gio (4)

Vrijdag, 28 april 2023 om 20:10 • Rian Rosendaal

De diverse supportersverenigingen van Heracles Almelo zijn druk bezig met de organisatie van een speciaal voetbaltoernooi ter nagedachtenis aan Gio. De destijds vierjarige jongen overleed in november 2021 aan de gevolgen van een verkeersongeluk, veroorzaakt door Rai Vloet. De toenmalig middenvelder annex aanvaller van Heracles werd onlangs veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar en een rijontzegging van vier jaar.

"De supporters van Heracles zijn heel erg begaan met het lot van de familie en de nabestaanden van Gio. Heracles is één familie en dat gevoel komt in deze immens trieste gebeurtenis heel erg naar boven. De fans willen graag iets doen voor de familie, willen iets kunnen betekenen voor de ouders en Gio’s zusje Faye", zo laat Huib Rouwenhorst, woordvoerder namens alle supportersverenigingen van Heracles, vrijdag weten in een reactie aan TC Tubantia.

Het veelbesproken ongeval en de nasleep daarvan zorgde destijds voor de nodige onvrede in Heracles-kringen. Er was met name onbegrip over het feit dat Vloet twee weken na het ongeluk alweer meetrainde en in diezelfde week speeltijd kreeg tegen NEC. Toenmalig trainer Frank Wormuth liet onlangs in Voetbal International en Goedemorgen Eredivisie weten spijt te hebben van die beslissing. De Duitse coach benadrukte aan de andere kant ook dat hij van plan is om Vloet op te zoeken in de gevangenis.

Volgens Rouwenhorst is het toernooi absoluut geen 'goedmaker' richting de nabestaanden van Gio. "Wij kijken niet terug, maar vooruit. Heracles is een familie en als echte familie kijken we naar de toekomst. Met het organiseren van deze speciale dag hopen we geld op te halen voor de door de ouders en Heracles opgerichte Stichting Gio voor Faye, met als doel de nabestaanden te ondersteunen en zodat Gio niet vergeten wordt." De initiator is enorm onder de indruk van de medewerking van de ouders van Gio. "Dit is een enorm beladen onderwerp, iedereen kan zich wel iets voorstellen bij de pijn en het verdriet van de ouders. Zij kunnen het initiatief zeer waarderen."

Ondanks de medewerking heeft de familie van Gio wel een uitdrukkelijke wens wat betreft 9 juli, de dag van het speciale toernooi. "Uit respect voor de familie willen wij eenieder nadrukkelijk verzoeken geen verdere publiciteit te creëren rondom dit initiatief. Laat ons die dag gewoon samen zijn. We kunnen het stadion die dag niet hermetisch afsluiten, maar de familie stelt het zeer op prijs als ze met rust wordt gelaten. Zowel voor als tijdens deze speciale dag. Dit is dan ook de enige keer dat wij de media te woord staan, nogmaals, uit respect voor de familie", aldus Rouwenhorst.