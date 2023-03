Loting Europa League: Feyenoord mag op revanche tegen AS Roma

Vrijdag, 17 maart 2023

Feyenoord kent zijn tegenstander in de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot wacht opnieuw een tweeluik met AS Roma, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdagmiddag uitgewezen. Beide ploegen troffen elkaar vorig jaar ook al in de finale van de Conference League. Feyenoord begint op donderdag 13 april met een thuiswedstrijd en speelt een week later de return in Rome.

Feyenoord kent tot dusver een uitstekende Europese campagne. De ploeg van Slot eindigde als eerste in Groep F met FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz en mocht daardoor de tussenronde van de Europa League overslaan. In de achtste finales werd over twee duels afgerekend met Shakhtar Donetsk. Na een 1-1 gelijkspel in Oekraïne volgde donderdagavond een ware doelpuntenshow: 7-1. Nu is bekend geworden dat de Rotterdammers het in de kwartfinale mogen opnemen tegen AS Roma.

Voor Erik ten Hag en Manchester United wacht opnieuw een tweeluik met een Spaanse tegenstander. Na Barcelona en Real Betis neemt de Engelse grootmacht het nu op tegen Sevilla, dat eerder dit toernooi PSV wist te elimineren. De andere kwartfinales zijn Juventus - Sporting Portugal en Bayer Leverkusen - Union Sint-Gillis. Mocht Feyenoord doorstoten tot de halve finale, dan treft het daarin de winnaar van het tweeluik tussen Bayer Leverkusen en Union Sint-Gillis.

Voor de kwartfinale is gebruik gemaakt van een open loting, wat betekent dat alle clubs elkaar kunnen treffen. Er wordt geen uitzondering meer gemaakt voor clubs uit hetzelfde land. Voor Feyenoord is dit echter een regel die niet van toepassing is, daar Ajax en PSV al uit het toernooi liggen en AZ in de Conference League uitkomt. Italië is met twee clubs (Juventus en AS Roma) het best vertegenwoordigd. De kwartfinales worden afgewerkt op donderdag 13 april en donderdag 20 april.

De volledige loting:

Manchester United - Sevilla (1)

Juventus - Sporting Portugal (2)

Bayer Leverkusen - Union Sint-Gillis (3)

Feyenoord - AS Roma (4)

Halve finales

Winnaar kwartfinale 1 - winnaar kwartfinale 2 (1)

Winnaar kwartfinale 3 - winnaar kwartfinale 4 (2)

Finale

Winnaar halve finale 2 - winnaar halve finale 1