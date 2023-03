Vincent Janssen (28) verrast en maakt einde aan interlandloopbaan

Zondag, 12 maart 2023

Vincent Janssen (28) is niet langer international van Oranje, zo maakt de KNVB zondag officieel wereldkundig. De aanvaller van Royal Antwerp heeft bij bondscoach Ronald Koeman aangegeven dat hij vanwege 'persoonlijke redenen in combinatie met de steeds voller wordende voetbalkalender' niet langer beschikbaar is voor het Nederlands elftal. Janssen werd door Koeman opgenomen in de voorselectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart).

Janssen reageert via Instagram Stories op zijn besluit om te stoppen als international. "Deze week heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen", zo opent de afgezwaaide spits. "Gisteren (zaterdag, red.) heb ik de bondscoach en de KNVB gevraagd om mij in de toekomst niet meer op te roepen voor het Nederlands elftal. Ze reageerden begripvol en dat heb ik erg op prijs gesteld. Mensen die me kennen weten dat spelen voor mijn land een droom was en ik vind het nog altijd een hele eer." Janssen legt vervolgens uit waarom het voor hem op relatief jonge leeftijd stopt als international.

"De voetbalkalender wordt steeds voller en drukker. Als ik eerlijk ben met mijzelf, dan moet ik tot de conclusie komen dat dit steeds meer impact heeft. Om persoonlijke reden heb ik dus deze weloverwogen beslissing genomen. Ik heb er erg lang over nagedacht en uitgebreid overlegd met mijn echtgenote, familie en vrienden, en deze beslissing voelt voor mij als de enige juiste. Mijn focus ligt nu voor de volle honderd procent op Royal Antwerp FC en vanaf nu ben en blijf ik supporter van Oranje."

Janssen maakte in 2016 zijn debuut in het Nederlands elftal, in de met 2-3 verloren oefeninterland tegen Frankrijk in de Johan Cruijff ArenA. Toenmalig bondscoach Danny Blind liet de aanvaller invallen in de 81ste minuut, als vervanger van Luuk de Jong. Janssen kwam in totaal 22 keer uit voor het Nederlands elftal en in die wedstrijden vond hij zeven keer het net. Het grootste deel van zijn interlands dateren uit 2016 en 2017. Nadien volgde er een periode van maar liefst zes jaar zonder ook maar een interland namens Oranje.

Louis van Gaal verraste door Janssen in juni 2022 terug te halen bij Oranje voor de vier duels in de Nations League. De voormalig bondscoach besloot vervolgens om de aanvaller, met een verleden bij onder meer AZ en Tottenham Hotspur, op te nemen in de definitieve selectie voor het WK in Qatar. Janssen kreeg op de eindronde alleen speeltijd in het met 2-0 gewonnen groepsduel met het gastland. Hij verving destijds Steven Bergwijn in de 66ste minuut van de WK-ontmoeting.

Luuk de Jong ging hem voor

De spits van PSV gaf ruim een week geleden te kennen dat hij niet langer beschikbaar is voor Oranje. "Het was altijd een eer voor mij om deel uit te maken van het Nederlands elftal. Maar voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV", gaf De Jong als uitleg. De 32-jarige aanvaller kwam in totaal tot 39 interlands in het shirt van Oranje.