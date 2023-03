Brands verrast met onthulling over PSG-clausule Simons èn ambitieus plan

Zaterdag, 11 maart 2023 om 00:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 01:01

Marcel Brands schept vrijdag in het radioprogramma The Friday Move van Wilfred Genee duidelijkheid over de Paris Saint-Germain-clausule in het contract van Xavi Simons. De bepaling is geldig tot medio 2024 en niet medio 2023, zoals algemeen werd aangenomen. In een eerder stadium werd door diverse media gemeld dat Simons deze zomer voor twaalf miljoen euro zou kunnen terugkeren bij PSG, mits hij daar zelf volledig achter staat.

Brands praat in gesprek met Genee over de situatie rondom Simons, die bij PSV vastligt tot medio 2027. "De kans dat hij terugkeert bij PSG acht ik niet zo groot", spreekt de algemeen directeur hoopvolle woorden. "Ik heb er vertrouwen in dat hij hier volgend jaar gewoon speelt." Genee vult aan door te zeggen dat de betreffende clausule een zaak is tussen PSV en Simons en dat PSG daar verder niets mee te maken heeft. "Hij kan dus zelf zeggen: 'ik wil terug', en dan kunnen zij hem terugkopen voor twaalf miljoen. Wat een gekke clausule eigenlijk, als je erover nadenkt", legt Genee voor aan Brands.

Marcel Brands wil helemaal af van de PSG-clausule van Xavi Simons.

"Het zag er heel lang uit dat hij verhuurd zou worden", haakt Brands in. "Zijn contract (bij PSG, red.) liep af, en wij hebben steeds ingezet op het definitief vastleggen van hem. Uiteindelijk is dat in die laatste dagen gelukt. We hebben een vijfjarig contract aangeboden en toen is die clausule ontstaan met het idee van: hij heeft daar ook een deel van zijn opleiding gehad en hij wil de deur daarom niet definitief dichtgooien. Maar hij wilde gewoon gaan spelen en wij hebben er steeds op aangedrongen dat we huren niet zien zitten. Dan zijn we weer een speler beter aan het maken voor een andere club. Dat doe je alleen in nood en niet met zo'n jonge jongen waar je heel veel toekomst in ziet", legt de PSV-bestuurder verder uit.

"Zo is het dus ontstaan. Het was uiteindelijk de keuze: gaan we hem huren, of doen we het zoals we het uiteindelijk hebben gedaan", aldus Brands, die benadrukt dat de clausule geldig is voor de eerste twee contractjaren van Simons in Eindhoven, dus tot medio 2024. "Komt het dan vaak voor dat een speler zo'n clausule afspreekt met een club?", wil Genee vervolgens weten. "Nee", is het duidelijke antwoord van Brands. "Dat is toch vrij uniek in de voetballerij", werpt de presentator op. "Ik kan het me niet herinneren, het is wel vrij bijzonder", vult de algemeen directeur van PSV aan.

Brands weet dat PSG in 2024 alsnog kan terugkeren en in dat kader gaat hij binnenkort het gesprek aan met Simons. "We gaan met hem aan de slag en kijken of we die clausule eruit kunnen halen. We gaan in ieder geval binnenkort met hem om de tafel. Ik denk dat we hebben bewezen dat we wat kunnen bieden. En ik denk niet dat bij hem alleen PSG in zijn hoofd zit. Ik denk dat hij straks ook heel graag in de Premier League zou willen spelen. Dus in dat opzicht zijn de kaarten open voor hem. Xavi weet ook dat hij nog stappen moet maken", aldus Brands, die hoopt dat de clausule voor de start van volgend seizoen is verdwenen en toevoegt dat Simons openstaat voor de wens van PSV.

Simons reageerde in oktober vorig jaar zelf kort op de clausule in zijn huidige contract in het Philips Stadion. "Het is waar dat ik een clausule heb, maar het is een clausule tussen mij en PSV en niet met PSG", vertelde de spelmaker op de clubkanalen van de Eindhovenaren. "Aan het einde van het seizoen kan ik, als ik naar PSG zou willen gaan, voor een bepaald bedrag vertrekken." Inmiddels is door de uitleg van Brands bekend geworden dat de clausule tot na afloop van het seizoen 2023/24 geldig is.