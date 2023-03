Overgang Schreuder naar Club onzeker door moeizame onderhandelingen

Woensdag, 8 maart 2023 om 12:15 • Davey de Laat • Laatste update: 12:22

De onderhandelingen tussen Alfred Schreuder en Club Brugge verlopen moeizaam, zo meldt Het Laatste Nieuws. De vijftigjarige trainer aast op een meerjarig contract, terwijl de club gaat voor een verbintenis voor onbepaalde tijd. Schreuder wordt gezien als potentiële opvolger van Scott Parker, die binnen enkele uren het veld zal moeten ruimen bij Blauw-Zwart vanwege tegenvallende prestaties.

Volgens het Belgische dagblad zijn de dagen van Parker geteld na de ontluisterende nederlaag van Club in de Champions League tegen Benfica (5-1). Het feit dat Schreuder ruim een maand geleden op straat is komen te staan heeft de leiding van Club aan het denken gezet. Parker wordt verweten dat hij geen resultaten boekt met zijn elftal en dat hij tekortschiet in de interne communicatie. De dagen van de oefenmeester lijken dan ook zo goed als geteld. De achterstand op koploper KRC Genk - Club staat vierde - bedraagt liefst 21 punten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorig jaar januari werd Schreuder aangesteld bij Club als interim-trainer als vervanger van de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement. Eerstgenoemde was echter na zes maanden alweer weg, toen hij voor een dienstverband bij Ajax koos. Ditmaal moet het tot een langdurige samenwerking leiden. Het is de bedoeling dat Schreuder volgend seizoen ook de leiding heeft, zodat hij een complete voorbereiding kan draaien met de selectie en zijn technische staf. Dit was vorig jaar niet mogelijk.

Interne opvolgers

Mochten Club en Schreuder er niet uitkomen, dan gaan de Belgen naar verluidt op zoek naar een tussenpaus. Daarbij zijn de namen van huidig assistent-trainer Rik de Mil en jeugdtrainer Nicky Hayen al de revue gepasseerd. Als Hayen aan het roer komt te staan, zal Club iemand met de nodige ervaring naast hem willen zetten. Michel Preud’homme, voormalig trainer van FC Twente, komt daarvoor in aanmerking. Het is nog onduidelijk of Preud’homme openstaat voor de job. Na het seizoen zal er dan gekeken worden naar een trainer voor de lange termijn.