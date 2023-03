Teruggekeerde Cillessen haalt nog één keer uit: ‘Helaas is dat een tendens’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 08:50 • Wessel Antes

Jasper Cillessen is blij dat hij weer terug is in de voorselectie van het Nederlands elftal. De 33-jarige doelman van NEC Nijmegen werd onder Louis van Gaal nog gepasseerd voor het WK in Qatar, maar lijkt van bondscoach Ronald Koeman een nieuwe kans te krijgen in Oranje. Cillessen blikt in gesprek met De Telegraaf nog één keer terug op het missen van het WK en haalt daarbij uit naar de analisten op televisie. “Helaas is het een tendens dat analisten op tv steeds verder gaan om maar spraakmakend te willen zijn.”

De sluitpost van NEC krijgt van de ochtendkrant de vraag of hij nog boos is op Van Gaal. “Ik heb dit afgesloten. Afgelopen maandag heeft hij zijn afscheid gehad, zag ik. Nu staat het Nederlands elftal onder leiding van Ronald Koeman”, aldus Cillessen. Het vertrek van Van Gaal betekende ook het vertrek van keeperstrainer Frans Hoek. Bij Oranje krijgt Cillessen nu te maken met Patrick Lodewijks, die hij in januari heeft gesproken. “Op het moment dat Patrick Lodewijks hier op bezoek kwam, heb ik direct gezegd dat ik altijd beschikbaar ben voor Oranje. Het is aan de nieuwe bondscoach en de keeperstrainer wat ze daarmee doen.”

Cillessen baalde met name over de verhalen die rondom zijn persoon in de media verschenen nadat hij niet was opgeroepen voor het WK. “Het meest zure daarvan vond ik dat ik me er niet tegen kon verdedigen. De mensen met wie ik direct werk of heb gewerkt, weten wel beter. Ik kan er wel een welles-nietes-spelletje van maken, maar dat win ik toch niet. Helaas is het een tendens dat analisten op tv steeds verder gaan om maar spraakmakend te willen zijn.” Onder meer grote namen als Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder lieten zich negatief uit over de houding van Cillessen.

In de voorselectie moet Cillessen opboksen tegen Bart Verbruggen (Anderlecht), Mark Flekken (SC Freiburg), Kjell Scherpen (Vitesse) en Andries Noppert (sc Heerenveen). De Nijmeegse keeper staat te popelen om weer deel uit te maken van Oranje. “Ik kijk naar mezelf en denk dat ik van waarde kan zijn voor Oranje, in welke rol dan ook.” Zondag keert Cillessen met NEC terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij tussen 2011 en 2016 actief was bij Ajax. Hij vindt het een speciaal duel. “Ik heb daar vijf fantastische jaren gehad, ben drie keer kampioen geworden en zal altijd Ajax-fan blijven. Alleen zondag even niet, want we zijn niet op schoolreisje.”