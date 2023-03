Heitinga glundert als pupil ter sprake komt: ‘Hij kan lekker voetballen, hè?'

Vrijdag, 3 maart 2023 om 07:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:17

John Heitinga is een tevreden man na het gewonnen bekerduel met De Graafschap (0-3). De interim-trainer van Ajax zag zijn ploeg sterk voor de dag komen op De Vijverberg en meerdere van zijn spelers uit een sportief dal klimmen. Zowel Steven Bergwijn als Brian Brobbey kan op complimenten rekenen van Heitinga, maar Mohammed Kudus zorgt voor de grootste lach op het gezicht van de keuzeheer. "Hij kan lekker voetballen, hè?", glundert Heitinga bij ESPN.

Bergwijn en Brobbey worstelen al een tijdlang met hun vorm, maar lieten zich donderdagavond wél gelden. Eerstgenoemde maakte zijn eerste goal sinds 12 november vorig jaar (!), terwijl ook Brobbey zijn basisrentree opluisterde met een treffer. "We hebben allemaal gevoetbald. Het doet wat met je", zegt Heitinga over Bergwijn. "Je ziet in de arbeid een enorme progressie en dan komt die goal vanzelf wel. Ik val in herhaling, maar Stevie heeft uitzonderlijke kwaliteiten. Dat weten we."

Heitinga stipt de diepte in Bergwijns spel aan als zijn grootste verbeterpunt. Dat was iets wat niet alleen bij hem, maar ook bij collega Brobbey erg goed ging donderdag, vond de Ajax-trainer. "Je moet die ruimte achter de laatste linie creëren, hoe beperkt die ook is. Ik denk dat Brian voor heel veel diepte zorgde, zeker tegen een vijfmans verdediging. Daarin wil je dat je de contraloop krijgt en de diagonale ballen. Die kwamen een paar keer goed uit, en dan zie je ook dat het gevaarlijk wordt en je de druk erop houdt", aldus Heitinga.

Als verslaggever Hans Kraay junior daarop de naam van Kudus noemt, begint de trainer pas echt te glunderen. "Hij kan lekker voetballen, hè?", lacht Heitinga. "Mohammed is een speler die exceptionele kwaliteiten heeft. Hij kan een man passeren en zorgt continu voor dreiging. Ook hij kan af en toe nog wat meer de diepte gaan zoeken, zeker vanuit de loopactie. Maar zo'n jongen die heel vaardig is in kleine ruimtes... Dit zijn spelers waarvoor je naar het stadion gaat."