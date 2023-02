Blind tipte Ajax over Champions League-uitblinker: ‘Heb het toen gemeld’

Woensdag, 22 februari 2023 om 10:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:46

Danny Blind heeft Ajax vorig jaar getipt over Khvicha Kvaratskhelia. De Amsterdammers kwamen echter te laat. De 22-jarige aanvaller vertrok naar Napoli en blinkt inmiddels wekelijks uit in de succesformatie van trainer Luciano Spalletti.

“Het is een geweldige speler", zei Blind bij Ziggo Sport. Volgens de voormalig commissaris kan Kvaratskhelia mee bij clubs als Bayern München en Real Madrid. “De Serie A is niet meer de beste competitie, maar er spelen toch wel aardige verdedigers. Hij heeft gewoon een geweldige actie, maar ook de discipline om als een teamspeler te denken. Hij schakelt goed terug. Napoli is een ongelooflijke eenheid.”

In het verleden zijn er verhalen rondgegaan dat Kvaratskhelia bij Ajax zou zijn aangeboden. “Ik weet wel dat John van 't Schip, waarmee ik bevriend ben, mij een keer op hem wees”, zegt Blind. “Hij had met het nationale elftal van Griekenland tegen hem gespeeld en toen was Kvaratskhelia hem opgevallen. Ik heb het gemeld bij Ajax, maar twee dagen later kwam naar buiten dat hij een akkoord had met Napoli. Of daarvoor contact is geweest, weet ik niet.”

Kvaratskhelia deed dinsdagavond in het Champions League-duel met Eintracht Frankfurt andermaal van zich spreken. De dribbelaar miste voor rust nog een strafschop, maar maakte dit in de tweede helft goed met een schitterende assist bij de 0-2 van Giovanni Di Lorenzo. Kvaratskhelia nam in de draai aan om vervolgens met de hak terug te leggen. De Georgiër is in zijn eerste seizoen als speler van Napoli al goed voor 12 goals en 15 assists in 25 officiële duels.