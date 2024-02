‘FC Barcelona droomt onverminderd groot en kijkt naar drie peperdure aanvallers’

FC Barcelona hoopt zich op termijn te versterken met een grote naam voor de positie van linksbuiten, zo schrijft Mundo Deportivo. De Spaanse topclub verkeert zoals bekend in financieel zwaar weer, maar hoopt desondanks aantrekkelijk te zijn voor internationale topspelers. Drie vleugelaanvallers zijn in beeld als mogelijke versterkingen: Gabriel Martinelli, Khvicha Kvaratskhelia en Kaoru Mitoma.

Martinelli maakt sinds enkele jaren furore bij Arsenal. De 22-jarige Braziliaan werd voor slechts een slordige 7 miljoen euro door the Gunners naar Engeland gehaald in 2019 en die investering lijkt zich terug te betalen. Hoewel Martinelli eerder dit seizoen een vormdip kende, staat hij normaliter garant voor rendement. In 158 wedstrijden voor Arsenal kwam de negenvoudig international tot 40 doelpunten en 22 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 23-jarige Kvaratskhelia is wellicht een nog grotere naam dan Martinelli. De Georgiër maakt al langere tijd grote indruk bij Napoli en werd reeds aan de nodige topclubs gelinkt. Naar verluidt is Kvaratskhelia van jongs af aan al fan van Real Madrid, waardoor een transfer naar Barcelona allicht niet in zijn plannen voorkomt.

De laatste genoemde naam, de 26-jarige Japanner Mitoma, zal internationaal misschien iets minder faam kennen. De smaakmaker van Brighton & Hove Albion staat vooral in Engeland bekend om zijn uitzonderlijke dribbelkunsten en lijkt klaar voor een stap hogerop.

Ook zou Barcelona hebben gekeken naar de mogelijkheid om wereldster Mohamed Salah naar Spanje te halen. Die optie werd door de technische leiding echter als 'onmogelijk' beschouwd, zo schrijft Mundo Deportivo. Gezien de financiële huishouding van Barcelona en het riante salaris dat Salah bij Liverpool verdient, kan dit gegeven niet als een verrassing worden gezien.

Daarnaast is ook de komst van Nico Williams uitgesloten door de clubleiding van Barça. De vleugelspits van Athletic Club verlengde in december vorig jaar zijn contract, waardoor een vertrek uit Baskenland voorlopig van de baan is.

Indien alle genoemde opties onhaalbaar blijken, hoopt Barcelona de oplossing voor op de linkerflank al in huis te hebben. Ansu Fati, momenteel door de werkgever van Frenkie de Jong verhuurd aan Brighton, keert aan het einde van het seizoen terug in Camp Nou. De Spaans international krijgt onder de nieuwe trainer - Xavi vertrekt aan het einde van de huidige jaargang - waarschijnlijk een nieuwe kans bij Barcelona.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties