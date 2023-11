Spanje boekt simpele zege; Hongarije zeker van EK na eigen goal in blessuretijd

Donderdag, 16 november 2023 om 19:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:39

Spanje heeft donderdagavond probleemloos van Cyprus gewonnen. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente was met 1-3 te sterk, door treffers van Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal en Joselu. Doordat Schotland ondertussen met 2-2 gelijkspeelde bij Georgië, is Spanje bijna zeker van de groepswinst in Poule A. Zowel Spanje als Schotland was overigens al zeker van plaatsing voor het EK van 2024. In Groep G verzekerde Hongarije zich in de blessuretijd tegen Bulgarije van EK-kwalificatie: 2-2.

De basiself van Spanje was op liefst negen plekken gewijzigd ten opzichte van de vorige interland, in en tegen Noorwegen (0-1 zege). Alleen voor verdediger Robin Le Normand en middenvelder Gavi was er opnieuw een basisplek. Verder was het leeftijdsverschil tussen de oudste (Jesús Navas, 37 jaar) en jongste (Yamal, 16 jaar) speler aan Spaanse zijde opvallend: 21 jaar.

Daar is de eerste treffer voor Spanje al na 5 minuten spelen ?? Lamine Yamal is de doelpuntenmaker ?#ZiggoSport #EURO2024 #CYPSPA pic.twitter.com/o2eQYox2Sy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 16, 2023

Spanje kwam al binnen vijf minuten op voorsprong. Mikel Merino gaf de bal laag voor, Joselu tikte hem door en bereikte Yamal. Het piepjonge talent van FC Barcelona kapte zowel doelman Joël Mall als verdediger Konstantinos Laifis uit en scoorde: 0-1.

Halverwege de tweede helft verdubbelden de bezoekers de score, en deze keer was Oyarzabal de gevierde man. Hij verlengde een lage voorzet van Alejandro Grimaldo met een subtiel tikje: 0-2. Spanje was enkele minuten later zelfs dicht bij de derde treffer, maar Martín Zubimendi raakte de paal.

De 0-3 viel alsnog via Joselu, die een corner bij de tweede paal simpel binnen kon tikken. Het was zijn vijfde interlandgoal, in zijn negende duel namens Spanje. Vlak voor rust voorkwam keeper Mall dat Oyarzabal van dichtbij zelfs de 0-4 op het bord zette.

Een kwartier voor tijd kwam Cyprus toch nog enigszins terug in de wedstrijd. Invaller Kostas Pileas werd prachtig diep gestuurd door Charalambos Charalambous en faalde oog in oog met doelman David Raya niet: 1-3. Dat bleek ook de eindstand.

Joselu maakt in zijn negende optrede zijn ???????????? treffer voor Spanje ??? De spits loopt zich slim vrij bij de hoekschok en tikt de 3-0 binnen ??#ZiggoSport #EURO2024 #CYPSPA pic.twitter.com/MsKPXW9sd9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 16, 2023

Georgië – Schotland 2-2

Schotland had alleen nog maar puntenverlies tegen Spanje (2-0 nederlaag) geleden, maar ook van Georgië wist het donderdag niet te winnen. Khvicha Kvaratskhelia zette Georgië, met Ajacied Georges Mikautadze in de basis, na een kwartier op een 1-0 voorsprong, door een lage voorzet binnen te glijden.

Via Scott McTominay, die alweer zijn zevende goal in deze EK-kwalificatiecampagne maakte, werd het 1-1: de middenvelder schoot van een meter of vijftien in de korte hoek raak. Na een klein uur spelen pakte Georgië echter opnieuw de voorsprong via Kvaratskhelia, die naar binnen draaide en in de lange hoek binnen schoof: 2-1. Met een rake kopbal zorgde Lawrence Shankland in de blessuretijd toch nog voor een 2-2 gelijkspel.

Stand Groep A:

1. Spanje 7-18 (+18)

2. Schotland 7-16 (+9)

3. Noorwegen 7-10 (+2)

4. Georgië 7-8 (-4)

5. Cyprus 8-0 (-25)

Wie anders dan ?????????? ?????????????????? met de treffer namens Schotland ?????????????? Met een schuiver zet hij de Schotten naast Georgië, 1-1 ??#ZiggoSport #EURO2024 #GEOSCO pic.twitter.com/VhYBXGMk7T — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 16, 2023

Bulgarije - Hongarije 2-2

Met voormalig AZ-speler Milos Kerkez in de basis kwam Hongarije in de tiende minuut op 0-1: Ádám Martin kopte een vrije trap van Dominik Szoboszlai binnen. Met een fraaie knal in de bovenhoek zorgde Spas Delev halverwege de eerste helft echter voor de gelijkmaker.

Tien minuten voor rust moest Bulgarije verder met tien man, na de tweede gele kaart voor Valentin Antov. Ook Hongarije moest na een klein uur verder met een man minder, toen ook Kerkez zijn tweede gele kaart kreeg.

Bulgarije kwam in de 78ste minuut op een 2-1 voorsprong uit een penalty, die was toegekend na een overtreding van Attila Szalai op Kiril Despodov. Laatstgenoemde benutte het buitenkansje zelf. Hongarije moest minimaal een punt pakken om zich te verzekeren van kwalificatie voor het EK, en dat lukte diep in de blessuretijd: een vrije trap van Szoboszlai werd door Alex Petkov ongelukkig over zijn eigen doelman gekopt. Daarmee is Hongarije verzekerd van een ticket voor het EK.

Stand Groep G:

1. Hongarije 7-15 (+7)

2. Servië 7-13 (+6)

3. Montenegro 6-8 (-2)

4. Litouwen 7-6 (-4)

5. Bulgarije 7-3 (-7)