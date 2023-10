Been toont fraaie statistiek Stengs: ‘Houd hem nou met beide benen op de grond’

Zondag, 29 oktober 2023 om 00:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:19

Mario Been is onder de indruk van Calvin Stengs. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder was dit seizoen al goed voor vier goals en zeven assists. Midweeks toonde Stengs andermaal zijn waarde in het Champions League-duel met Lazio. In het miljardenbal is hij zelfs de speler die deze campagne tot nog toe de meeste kansen wist te creëeren.

“Ik vond dit wel een interessante statistiek. Hij staat in dit lijstje boven Modric, Rakitic en Kvaratskhelia”, zegt Been bij De Eretribune op ESPN. “Ho, houd die Stengs nou een beetje met beide benen op de grond”, reageert presentator Jan Joost van Gangelen.

Been is echter onder de indruk. “Nou, we dachten op het begin dat hij een aanloop nodig had, aangezien hij niet al te veel kansen bij Royal Antwerp en bij OGC Nice creëerde. Nu merk je toch dat hij zijn draai bij Feyenoord begint te vinden in het systeem van Arne Slot. Als rechtervleugelaanvaller óf op de nummer 10-positie denk ik dat hij op dit moment toch het verschil voor Feyenoord kan maken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gangelen geeft vervolgens aan dat Stengs hem qua postuur ietwat deed denken aan Georginio Wijnaldum in zijn periode bij Feyenoord. “Die zag je toen voetballen in dat grote wapperende shirt met dat ielige lichaampje. Dat had ik bij Stengs ook altijd wel een beetje, maar hij is ook wel een gozer geworden.”

“Hij geeft zelf aan dat hij volwassen aan het worden is”, geeft Been aan. “Hij komt nu op een leeftijd (24, red.) dat dit ook wel een keertje mag. Dan zie je dat hij voor Feyenoord een absolute meerwaarde is.”

Stengs toonde zijn klasse woensdagavond in het gewonnen Champions League-duel met Lazio meerdere keren. Zo gaf hij een fraaie assist bij de afgekeurde openingstreffers van Santiago Gimenez en bediende hij Ramiz Zerrouki later bij de 2-0. De creatieveling, die door bondscoach Ronald Koeman werd opgenomen in de voorselectie voor de interlandperiode in november, ziet dat hij groeit na een wat moeizaam begin.

“In de beginfase van het seizoen was ik niet honderd procent fit en liep het stroef met het team en mijzelf. Ik had geen voorbereiding met wedstrijden gespeeld zoals de meeste van mijn ploeggenoten. Toen heb ik de knop omgezet. Ik weet welke kwaliteiten ik bezit en ben gewoon keihard blijven doorwerken. Voor mijn gevoel zit ik nu zelfs boven m’n beste niveau bij Antwerp. Steeds meer acties lukken, de eindpass komt aan, het voor de goal komen en scoren gaan beter en dus zie ik een verbetering ten opzichte van vorig seizoen.”

Gecreëerde kansen in de Champions League

1. Calvin Stengs (Feyenoord) 14

2. Luka Modric (Real Madrid) 12

3. Ivan Rakitic (Sevilla) 11

4. o.a. Khvicha Kvaratskhelia 10

Julián Alvarez (Manchester City