Tadic is als herboren en gidst Ajax met mijlpaal én hoogstandje naar ruime zege

Zondag, 19 februari 2023 om 18:34 • Tom Rofekamp

Ajax heeft zondag de tweede plek op de Eredivisie-ranglijst overgenomen. De Amsterdammers, die deze week nog zo veel moeite hadden met Union Berlin, zetten seizoensrevelatie Sparta Rotterdam probleemloos met 4-0 opzij. Dusan Tadic was de grote man in de Johan Cruijf ArenA met twee goals en een assist. Zijn tweede treffer betekende zijn honderdste in een Ajax-shirt.

Ajax kwam donderdag niet al te best voor de dag tegen Union (0-0) en wist zelfs voor het eerst sinds februari 2020 geen enkel schot op doel te produceren. Heitinga besloot drie dagen later weer terug te keren naar zijn 'succesformatie' en Calvin Bassey weer naar de bank verwijzen. Davy Klaassen keerde in zijn plaats terug in de basis. Laatstgenoemde speelde al kort na het eerste fluitsignaal een sleutelrol bij de openingstreffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kenneth Taylor x Dušan Tadic ?? #AJASPA — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

De mee opgekomen Devyne Rensch 'chipte' de bal richting tweede paal, waar Klaassen klaarstond om terug te leggen op Dusan Tadic. De Serviër, die wederom de spitspositie bekleedde, stond precies op de juiste plek om binnen te tikken: 1-0. Het was Tadic' zesde competitiedoelpunt en alweer zijn derde in vier Eredivisie-duels onder Heitinga. Halverwege de eerste helft voegde de captain daar ook een juweel van een assist aan toe.

Met een leep balletje versloeg Tadic de gehele Sparta-defensie, die Kenneth Taylor zag ontvangen en de 2-0 binnenjagen. Die 2-0 had al eerder op het scorebord kunnen staan, daar Mohammed Kudus even daarvoor tegen de lat had gekopt. Steven Bergwijn had het duel nog voor rust kunnen beslissen, maar onderstreepte zijn matige vorm door een toch grote mogelijkheid naast het doel van Nick Olij te schieten.

Ajax ging direct na de onderbreking verder waar het gebleven was. Nota bene Jurriën Timber kwam in stelling en de stopper dwong Olij tot ingrijpen. Daarna kwam Sparta iets beter in de wedstrijd. Aan alle Rotterdamse hoop kwam echter een eind toen Ajax na dik een uur spelen een strafschop toegekend kreeg. Tadic ging achter de bal staan en bracht met zijn honderdste goal voor zijn werkgever de marge naar drie. Kudus deed vlak voor tijd ook nog een duit in het zakje. De Ghanees krulde een vrije trap fraai raak en bracht daarna een eerbetoon aan zijn overleden landgenoot Christian Atsu.