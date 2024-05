Dortmund wil Sancho behouden maar hoort fikse vraagprijs van Manchester United

Borussia Dortmund wil ook volgend seizoen graag beschikken over de diensten van Jadon Sancho, maar moet daarvoor wel diep in de buidel tasten. Manchester United zou namelijk 50 miljoen pond, omgerekend 58 miljoen euro, verlangen voor de vleugelspeler. Dat meldt journalist Ben Jacobs van CBS Sports.

Dortmund kreeg in de winter een behoorlijke kwaliteitsinjectie, toen het Sancho tijdelijk overnam van Manchester United en Ian Maatsen tijdelijk losweekte bij Chelsea.

De Nederlander en Engelsman wisten de clubleiding van die Borussen allebei te overtuigen in het slotstuk van het seizoen. Voor hen wacht nog een Champions League-finale, tegen Real Madrid, maar wat betreft Dortmund ligt het oordeel al klaar.

En dat is dat het duo ook volgend seizoen in het Signal Iduna Park te bewonderen moet zijn. Bij beide transfers werd door de Duitsers geen koopoptie bedongen, maar toch leeft de hoop dat het tweetal volgend seizoen de geel-zwarte kleuren draagt.

Daarvoor zal Dortmund wel moeten putten uit de dit seizoen verdiende Champions League-inkomsten. Want hoewel een langer verblijf van Sancho bij Manchester United niet heel reëel lijkt, is men in Engeland niet van plan om de technicus voor een appel en een ei van de hand te doen.

58 miljoen is het bedrag waarmee Dortmund wat betreft the Mancunians over de brug zal moeten komen. Daarmee zou Sancho verreweg de duurste inkomende transfer ooit van Dortmund worden.

Dat record staat nu nog op handen van Ousmane Dembélé, die voor 35 miljoen euro overkwam van Stade Rennes en met behoorlijke winst uiteindelijk werd doorverkocht aan FC Barcelona.

Mogelijk breken die Borussen zelfs twee keer het transferrecord, daar de ploeg ook Maatsen graag definitief overneemt van Chelsea. Volgens de Duitse tak van Sky Sport heeft de Nederlander een afkoopclausule van 35 tot 40 miljoen euro in zijn contract staan.



