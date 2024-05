Franse politiek is woest: Ligue 1-speler plakt logo af met tape en moet vrezen

Mohamed Camara en zijn club AS Monaco moeten vrezen voor een zware straf, zo stelt de Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra maandag. De Malinese middenvelder plakte zondag een embleem tegen homofobie af op zijn shirt tijdens het Ligue 1-duel met Nantes (4-0) en weigerde op de foto te gaan voorafgaand aan de wedstrijd.

Zondag was het in Frankrijk de dag van de strijd tegen homofobie. Als statement speelden de clubs in de Ligue 1 met een speciaal embleem op de borst. Ook was er voorafgaand aan het duel tussen Monaco en Nantes een fotosessie.

Camara wil de campagne tegen homofobie niet steunen en besloot om het embleem op zijn shirt af te plakken met tape. Ook weigerde hij deel te nemen aan de fotosessies voorafgaand aan de wedstrijd.

De houding van zowel Camara als Monaco is volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij Oudéa-Castéra, zo maakt zij duidelijk in gesprek met het Franse RTL. Ze pleit voor zware sancties voor beide partijen.

“Ik keur het gedrag ten strengste af”, zegt de minister. “Ik vind dat het gedrag dat we gisteren in het profvoetbal hebben gezien zo hard mogelijk gestraft moeten worden. Zowel de houding van de speler, als die van de club, die het toeliet dat Camara zijn shirt afplakte.”

Ook Adi Hütter, coach van de Monegasken, reageerde zondag al kort op de situatie. “Allereerst wil ik zeggen dat wij als club het initiatief van de competitie steunen.”

“En wat Camara betreft: dit heeft hij op eigen initiatief besloten. Een intern gesprek over zijn besluit en de hele situatie zal volgen. Dat is alles wat ik erover wil zeggen”, aldus Hütter.

