Ruud van Nistelrooij ontbreekt bij PSV tijdens uitwedstrijd in Utrecht

Zondag, 19 februari 2023 om 13:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:39

De opstelling van PSV voor de competitiewedstrijd bij FC Utrecht is bekend. Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, heeft er na de midweekse 3-0 nederlaag bij Sevilla voor gekozen om Ismael Saibari uit de basis te halen en Johan Bakayoko weer een kans te geven. Het opvallendst is echter de basisplaats van Mauro Júnior, die op het middenveld zal spelen. Hij neemt daar de plek van de afwezige Ibrahim Sangaré in. Van Nistelrooij zal zelf ontbreken vanwege ziekte.

Saibari maakte in Sevilla de negentig minuten vol, maar moet tegen Utrecht weer plaatsnemen op de reservebank. Bakayoko liet zich afgelopen weekend tegen FC Groningen (6-0 winst) al zien en mag het ook in de Domstad weer vanaf de aftrap gaan proberen. Hij vormt de voorhoede met Luuk de Jong, die in de punt van de aanval staat, en Xavi Simons aan de linkerkant. Op het middenveld is er een plekje voor Mauro, die de zieke Sangaré vervangt als controleur. Joey Veerman en Guus Til staan ook in de basis. Achterin kiest de staf van PSV voor Armando Obispo in het hart van de defensie naast Jarrad Branthwaite. André Ramalho, die lichte klachten overhield aan het treffen met Sevilla, is bankzitter. Jordan Teze en Patrick van Aanholt bezetten de backposities en Walter Benítez keept.

Utrecht-trainer Michael Silberbauer kan eventueel een beroep doen op Tommy St. Jago. De centrumverdediger is op de weg terug van een zware knieblessure en kon maandag een half uur meespelen met Jong FC Utrecht tegen Telstar. Op het middenveld ontbreekt Jens Toornstra wegens een schorsing, terwijl ook Nick Viergever, Bas Dost, Django Warmerdam en nieuweling Zakaria Labyad afwezig zijn. Modibo Sagnan en Bart Ramselaar zijn tegen PSV wel van de partij. De Domstedelingen kennen een wisselvallige periode. Na het spectaculaire gelijkspel bij AZ (5-5) won de ploeg met 1-0 van sc Heerenveen, maar werd er in de vorige speelronde met 2-0 verloren tegen tien man van Vitesse. Utrecht zal het beter moeten doen dan in de eerdere ontmoeting met PSV dit seizoen. In oktober werd het liefst 6-1 voor de Eindhovenaren.

Til, Anwar El Ghazi en Simons waren toen ieder goed voor twee treffers. Laatstgenoemde ontpopt zich steeds meer tot sleutelspeler van PSV, al kon ook hij niet voorkomen dat het donderdag met 3-0 ten onder ging bij Sevilla. In de Eredivisie ging het vorige duel echter met 6-0 gewonnen. PSV liet niets heel van Groningen en zorgde ervoor dat het geen duur puntenverlies leed in de strijd om het kampioenschap. Titelconcurrent Feyenoord won zaterdagavond in de slotfase van AZ, waardoor het gat tussen Feyenoord en PSV momenteel zeven punten bedraagt. In de jacht op een overwinning moet trainer Van Nistelrooij het stellen zonder Thorgan Hazard, die enkele weken uit de roulatie ligt. Ook El Ghazi moet geblesseerd toekijken. Fodé Fofana en Sávio zijn evenmin fit genoeg.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Brouwers, Booth, Jensen; Boussaid, Douvikas, Van de Streek

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Van Aanholt; Mauro Júnior, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Simons