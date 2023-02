Perr Schuurs mag voor vijftig miljoen euro vertrekken; Engels trio ruikt kans

Dinsdag, 14 februari 2023 om 21:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:50

Perr Schuurs mag Torino na afloop van het seizoen voor vijftig miljoen euro verlaten, zo weet Tuttosport te melden. De Limburger zou naast Internazionale nu ook in de belangstelling staan van de Engelse topclubs Tottenham Hotspur, Liverpool en Manchester United. Schuurs staat bij de club uit Turijn nog tot medio 2026 onder contract.

De 23-jarige centrumverdediger maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Torino, waar hij de opvolger werd van de naar Juventus vertrokken Bremer. De Amsterdammers ontvingen toen negen miljoen euro, exclusief bonussen. Schuurs heeft zich sindsdien ontpopt tot sterkhouder bij i Granata. De Nederlander droeg tot nu toe 19 keer het shirt voor Torino en was daarin goed voor één treffer en twee assists. Begin januari prijkte hij op de voorpagina van Tuttosport. De Italiaanse sportkrant meldde toen dat Internazionale zou azen op zijn handtekening, om de naar Paris Saint-Germain vertrekkende Milan Skriniar op te volgen.

Nu hebben ook Tottenham, Liverpool en Manchester United zich gevoegd bij het rijtje geïnteresseerde clubs. United was de eerste club die bij Torino informeerde naar Schuurs. The Red Devils worden getraind door Erik ten Hag, onder wie de verdediger bij Ajax vaak bankzitter was. De interesse van de top van de Premier League komt niet uit de lucht vallen, daar hij dit seizoen verdedigend een steunpilaar is in het team van trainer Ivan Juric. "Hij is de leider in de achterhoede van Torino", schreef Tuttosport in januari. Het grote verschil met de berichtgeving van vorige maand is dat er toen nog een prijskaartje van 25 miljoen euro om de nek van Schuurs werd gehangen.

Torino heeft de vraagprijs inmiddels verdubbeld in is bereid mee te werken aan een vertrek, mits er genoeg geld op tafel komt. Schuurs had bij Ajax concurrentie van onder meer Jurriën Timber en was daarom geen onbetwiste basisspeler. De mandekker tekende daarop een contract in Turijn tot medio 2026 met de optie op een extra seizoen. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op twaalf miljoen euro. Eerder werd de jeugdinternational al voorzichtig in verband gebracht met Atlético Madrid.