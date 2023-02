Opnieuw controverse over blessuretijd Feyenoord: ‘Waar haalt hij dat vandaan?’

Donderdag, 9 februari 2023 om 08:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:14

Jordy Bruijn begrijpt niet dat scheidsrechter Rob Dieperink woensdagavond zeven minuten blessuretijd gaf bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en NEC (4-4). De Nijmegenaren stonden tot de negentigste minuut met 0-2 voor, maar zagen de thuisploeg vervolgens langszij komen via een strafschop van Orkun Kökçü en een kopbal van Igor Paixão. Tot overmaat van ramp kreeg ook Philippe Sandler nog rood. NEC bood in de verlenging knap weerstand, maar moest na strafschoppen buigen.

"Het was een bijzondere avond, een hele rare wedstrijd", aldus Bruijn voor de camera bij ESPN. "Een beetje vergelijkbaar met de competitiewedstrijd die we vorig jaar speelden. Helaas verliezen we hem weer. Toen de 1-2 viel, dacht ik dat we het wel vol zouden houden met twee of drie minuten blessuretijd. Maar ik weet niet waar de scheids die zeven minuten vandaan haalt? Zoveel is er niet gebeurd naar mijn idee. Maar buiten dat mogen we niet zo laat nog tegengoals krijgen. Dat is balen."

Het is niet voor het eerst dat er controverse ontstaat over de blessuretijd bij een wedstrijd van Feyenoord. Afgelopen weekend besloot Danny Makkelie negen minuten bij te tellen rond de topper tegen PSV (2-2). Het leverde diep in blessuretijd de gelijkmaker op van Alireza Jahanbakhsh. Ditmaal ging het dus mis voor NEC, dat Paixão raak zag koppen op aangeven van Javairô Dilrosun. Laatstgenoemde leek Feyenoord in de verlenging in veilige haven te schieten met een schitterende goal, maar het was Bruijn die NEC alsnog de strafschoppen bezorgde.

Wat een slotfase in Rotterdam! Igor Paixão kopt Feyenoord op 2-2, we gaan verlengen ??#FEYNEC — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023

"We komen nog heel goed terug, zelfs nog op voorsprong (in de verlenging, red.)", aldus de middenvelder. "Zelfs toen Feyenoord op voorsprong kwam zijn we nog teruggekomen. We hebben als team heel veel wilskracht getoond. Daar mogen we heel trots op zijn. Uiteindelijk is het jammer dat we met penalty's verliezen. Ik was ervan overtuigd dat we de penalty's zouden winnen. Wij hebben jongens in de ploeg die een goede penalty kunnen nemen. We hadden dit niet hoeven te verliezen."

Ilias Bronkhorst werd uiteindelijk de schlemiel van de avond, daar hij als enige zijn strafschop miste. "Het is logisch dat hij teleurgesteld is. Dat hoort er even bij", aldus Bruijn, die in de kleedkamer vooral teleurstelling zag. "Een aantal jongens is teleurgesteld, een aantal jongens zegt dat we keihard hebben gewerkt en trots mogen zijn. Dat is ook zo. Bij mij overheerst wel de teleurstelling. Het is echt ontzettend balen."