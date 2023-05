Heracles heeft beet en zet eerste stap richting Eredivisie-waardige selectie

Woensdag, 31 mei 2023

Heracles Almelo hoopt deze week de komst van Jordy Bruijn af te ronden, zo weet Voetbalzone. De aanvallende middenvelder kwam met NEC geen nieuw contract overeen, waardoor hij gratis is op te pikken door de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Bruijn moet de eerste zomeraanwinst worden van Heracles. Ook de naam van Laros Duarte (FC Groningen) wordt nadrukkelijk genoemd.

Nu Heracles zeker is van zijn terugkeer op het hoogste niveau, kan de club knopen doorhakken over aflopende contracten en het samenstellen van een Eredivisie-waardige selectie. Verwacht wordt dat de club een dezer dagen de komst van Bruijn wereldkundig maakt. NEC besloot in maart om de optie in het contract van de middenvelder om de verbintenis met twee jaar te verlengen niet te lichten. Daardoor loopt hij nu gratis de deur uit.

Bruijn werd in januari 2019 door NEC voor een half jaar gehuurd van sc Heerenveen. Anderhalf jaar later werd duidelijk dat er bij Heerenveen weinig perspectief op speeltijd was, waarop hij besloot om definitief de gang naar Nijmegen te maken. Bruijn wist met NEC te promoveren naar de Eredivisie en beleefde er zijn beste seizoen uit zijn loopbaan met 5 goals en 3 assists in 30 wedstrijden. Dit seizoen was hij geen vaste basisspeler, waardoor de keuze is gemaakt om uit elkaar te gaan.

Naast Bruijn volgt Heracles ook de verrichtingen van Laros Duarte met bovengemiddelde interesse, meldt TC Tubantia. De middenvelder degradeerde met FC Groningen naar de Keuken Kampioen Divisie, maar kan dus toch behouden blijven voor de Eredivisie. Voor Ismael Azzaoui is er geen toekomst op Erve Asito. Samuel Armenteros heeft te horen gekregen dat hij wel mag blijven, maar dat hij niet de eerste spits wordt. Het is nu aan hem om te bepalen of hij zich in die rol kan schikken.

Heracles had een optie om het contract van Azzaoui met twee jaar te lichten, maar maakt daar dus geen gebruik van. "Omdat we die optie te hoog vinden, zeker ook zijn verleden in ogenschouw nemend", aldus technisch directeur Nico-Jan Hoogma. "We hebben Ismail de kans gegeven bij ons te revalideren en we hebben een aantal wedstrijden gebruik van hem kunnen maken. Hij is een prima voetballer en echte prof, maar draagt wel een verleden met zich mee."