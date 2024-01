Heracles Almelo haalt jeugdproduct van Ajax terug naar de Eredivisie

Heracles Almelo heeft met Jordy Bruijn zijn gewenste winterversterking te pakken, zo meldt Voetbal International. De 27-jarige middenvelder was al eerder in beeld bij de Eredivisionist en keert nu definitief terug uit Libanon, waar hij uitkwam voor Safa Beirut SC. Heracles hoeft geen transfersom te betalen.

Afgelopen zomer leek Heracles zich al te verzekeren van de diensten van Bruijn, ware het niet dat de aanvallende middenvelder op het laatst besloot voor een avontuur in het Midden-Oosten te gaan. Nu, een half jaar later, trekt hij alsnog naar Erve Asito.

Heracles heeft dringend behoefte aan creativiteit op het middenveld. De ploeg van Erwin van de Looi scoort moeizaam en is afgezakt naar de vijftiende plek in de Eredivisie. Bruijn moet het aanvalsspel van de Almeloërs een impuls geven.

Bruijn doorliep de complete jeugdopleiding van Ajax en maakte bij de Amsterdammers zijn profdebuut bij de beloften in 2015. Verder dan één wedstrijd in Jong Ajax kwam hij niet. In de zomer van 2016 vertrok hij transfervrij naar sc Heerenveen.

Drie jaar na zijn komst in Friesland werd Bruijn door NEC voor een half jaar gehuurd van Heerenveen. Al snel werd duidelijk dat er bij Heerenveen weinig perspectief op speeltijd was, waarop hij besloot om definitief de gang naar Nijmegen te maken.

Met NEC wist Bruijn te promoveren naar de Eredivisie. De middenvelder beleefde in Nijmegen zijn beste seizoen uit zijn loopbaan met 13 goals en 8 assists in 39 wedstrijden. Afgelopen seizoen was hij geen vaste basisspeler, waardoor de keuze werd gemaakt om uit elkaar te gaan.

Bruijn heeft de nodige ervaring in de Eredivisie. Als speler van Heerenveen en NEC kwam hij tot 76 wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij negen keer trefzeker was en negen keer als aangever fungeerde.

