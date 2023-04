Groningen ziet gat met Excelsior oplopen tot elf punten na late penalty NEC

Dinsdag, 25 april 2023 om 16:31 • Wessel Antes • Laatste update: 16:37

FC Groningen lijkt niet meer te redden na opnieuw een nederlaag in de Eredivisie. Dinsdagmiddag ging het duel met NEC Nijmegen, dat afgelopen zaterdag nog gestaakt werd, met 0-1 verloren. De Nijmegenaren kwamen pas in de 84ste minuut op voorsprong dankzij een late strafschop van matchwinner Jordy Bruijn. Laros Duarte werd voor de voorafgaande overtreding bestraft met een rode kaart. Groningen lijkt zich door de nieuwe verliespartij definitief te moeten gaan opmaken voor de Keuken Kampioen Divisie.

Om 15.00 uur begon in De Euroborg het restant van de Eredivisie-wedstrijd tussen Groningen en NEC, die zaterdagavond na achttien minuten bij een 0-0-stand werd stilgelegd. Een uit het publiek gegooide beker bier belandde op het been van de assistent-scheidsrechter, waarna arbiter Richard Martens besloot om het duel definitief te staken. In een leeg stadion begon het elftal van trainer Dennis van der Ree dinsdag met twee wijzigingen aan de wedstrijd. Deze telden echter niet mee omdat Johan Hove en Oliver Antman geblesseerd/ziek zijn. Duarte en Luciano Valente namen hun plekken over.

NEC-trainer Rogier Meijer stuurde exact dezelfde elf namen het veld op. De Nijmegenaren werden in de 26ste minuut voor het eerst gevaarlijk, maar aanvoerder Lasse Schöne zag zijn inzet net naast het doel van Peter Leeuwenburgh belanden. Groningen en NEC speelden beiden een povere eerste helft, waardoor na 45 minuten nog altijd de brilstand op het scorebord stond. Schöne was zichtbaar geïrriteerd over de tegenvallende inzet van zijn teamgenoten. Hoogstwaarschijnlijk heeft de ambiance, die deed denken aan voetbal in tijden van de coronapandemie, een grote rol gespeeld tijdens het inhaalduel.

Na rust kwam Groningen sterker uit de kleedkamer, maar tot meer dan een ongevaarlijk schot van Isak Määttä leidde dat niet. Vervolgens werd NEC weer gevaarlijker, maar Leeuwenburgh toonde zich met diverse reddingen een uitstekende vervanger van de geblesseerde Michael Verrips. Vlak voor tijd moest de lange goalie alsnog vissen, nadat Duarte de doorgebroken Pedro Marques naar beneden trok en NEC daarmee een penalty bezorgde. De Groninger moest dat tot overmaat van ramp bekopen met een rode kaart, terwijl Bruijn het buitenkansje wist te benutten: 0-1. Door de nieuwe nederlaag bedraagt het gat tussen Groningen en Excelsior Rotterdam inmiddels elf (!) punten, met slechts vier wedstrijden te gaan. NEC stijgt door de zege maar liefst drie plekken en passeert Go Ahead Eagles, sc Heerenveen en RKC Waalwijk. De twee laatstgenoemde clubs hebben echter slechts een minder doelsaldo dan de Nijmegenaren.