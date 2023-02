Van der Vaart: ‘Overmars zei: dit is mijn beste aankoop ooit, dit wordt 100 mln’

Maandag, 6 februari 2023 om 09:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:19

Marc Overmars heeft een enorm hoge pet op van Mohammed Kudus, weet Rafael van der Vaart. De oud-middenvelder sprak met de huidig technisch directeur van Royal Antwerp over de Ghanees toen hij nog bij Ajax werkzaam was. Overmars noemde Kudus in dat gesprek 'zijn allerbeste aankoop ooit'. "Hij zei: 'Dit gaat honderd miljoen worden'", blikt Van der Vaart terug bij Studio Voetbal.

"Ik zag Kudus voor het eerst tijdens een oefenwedstrijd", steekt Van der Vaart van wal. Daarna trof hij Overmars, die de middenvelder als directeur voetbalzaken voor negen miljoen euro naar Amsterdam haalde. "Hij zei: 'Raf, echt waar. Dit is mijn allerbeste aankoop ooit. Dit gaat honderd miljoen worden. Hij geloofde in hem", beweert Van der Vaart.

Van der Vaart gelooft echter dat Kudus nog altijd niet tot volle wasdom is gekomen. "Hij heeft het natuurlijk nog niet laten zien, maar hij is ook nog niet echt in zijn kracht opgesteld. Op het WK (waar Kudus namens Ghana als nummer 10 speelde, red.) hebben we pas gezien wat hij kan. Hij heeft eigenlijk alles wat een voetballer nodig heeft op zijn positie; kracht, snelheid... Dit is de allerbeste speler die Ajax heeft." Ibrahim Afellay, die ook aan tafel zit, gaat mee in de lofzang. "Hoe knap is het dat hij niet op zijn plek werd gezet en in de spits toch zo veel harten heeft veroverd?", werpt hij op.

Hoewel John Heitinga Kudus de afgelopen twee wedstrijden als hangende rechtsbuiten opstelde, is Van der Vaart allang blij dát hij speelt. Alfred Schreuder liet Kudus nog regelmatig op de bank starten. "Dan denk ik bij mezelf: je ziet toch hoe hij op het WK speelde? Dan komt hij terug en stel je hem niet op. Hij kan eigenlijk overal spelen, en dat is ook het probleem: dan word je een beetje misbruikt. Maar zoals hij nu speelt op rechts moet je alle vrijheid hebben. Die krijgt hij volgens mij van Johnny en dan kan hij heerlijk spelen", aldus Van der Vaart.