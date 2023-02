Sky verrast en onthult opvallende wending in soap tussen Karsdorp en Roma

Vrijdag, 3 februari 2023 om 11:30 • Davey de Laat • Laatste update: 11:56

Rick Karsdorp zit weer bij de selectie van AS Roma. Dat meldt de Italiaanse tak van Sky Sports. José Mourinho noemde Karsdorp vorig kalenderjaar nog een ‘verrader’ nadat hij een volgens de trainer een onprofessionele en incorrecte houding naar zijn teamgenoten aannam. Roma zit verder in de maag met Nicolò Zaniolo.

Gezien het drukke programma van i Giallorossi wordt Karsdorp weer bij de selectie gehaald. Vorige maand leek de rechtsback nog door de achterdeur van het Stadio Olimpico te vertrekken. Karsdorp was zo verbolgen over de uitspraken van Mourinho, dat hij weigerde om nog op het trainingsveld te verschijnen of acte de présence te geven bij de oefenstage in Japan. Dat viel naar verluidt niet in goede aarde bij hooligans van de club, die hem thuis opzochten om verhaal te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Roma maakte duidelijk: er was geen toekomst meer voor Karsdorp bij de club. Zowel het Italiaanse Monza als Premier League-clubs Bournemouth en Southampton meldden zich daarop voor de drievoudig Oranje-international. Na een rumoerige periode wordt Karsdorp nu plots weer in de armen gesloten bij Roma. Het contract van de voormalig Feyenoorder loopt daar nog door tot medio 2025.

Niet alleen Karsdorp op ramkoers

Karsdorp is niet de enige kop-van-jut bij de Romeinen. Nicolò Zaniolo weigerde te trainen om zo een vertrek te forceren. De aanhang van Roma is daar woedend over en toonde zelfs een spandoek van de 23-jarige middenvelder met daarop het woord ‘verrader’. Vorige week was Bournemouth bereid dertig miljoen euro plus bonussen voor de elfvoudig Italiaans international neer te leggen, maar Zaniolo zag dat niet zitten.