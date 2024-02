Unieke beelden: dit is wat De Wolf riep naar Karsdorp tijdens Roma - Feyenoord

ESPN heeft vrijdagmiddag een kijkje achter de schermen bij het verhitte duel tussen AS Roma en Feyenoord (1–1, 4-2 na strafschoppen) gedeeld. Uit de beelden wordt eindelijk duidelijk wat assistent-trainer John de Wolf riep om Roma-verdediger Rick Karsdorp uit de tent te lokken. “Jij bent Pipo de Clown aan het worden, man”, spuwde De Wolf richting Karsdorp in Stadio Olimpico.

Vlak voor rust werd het even ongezellig in Rome. Na enkele eerdere opstootjes ging Karsdorp naar de grond toen hij de arm van Feyenoord-aanvaller Igor Paixão in zijn gezicht kreeg. De spelers van de Rotterdamse landskampioen, inclusief Slot, dachten dat de Schoonhovenaar dat deed om met een vermeende hoofdblessure de aanval te stoppen.

Rick Karsdorp ?? Arne Slot en John de Wolf — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

Direct na het rustsignaal legden de camera’s van de UEFA vast hoe Slot en Quilindschy Hartman richting Karsdorp liepen. Vervolgens werd het even grimmig toen De Wolf zich meldde. Door de nieuwe beelden van ESPN is duidelijk wat de assistent heeft geroepen naar Karsdorp. “Jij bent Pipo de Clown aan het worden, man!”

In het nieuwe inkijkje is ook te zien hoe Karsdorp en Slot elkaar in de spelerstunnel nogmaals opzoeken. “Ja, maar hij (Paixão, red.) raakt me. Wat moet ik doen? Wat doet John de Wolf dan? Dat is ook niet nodig”, aldus Karsdorp. Slot probeert vooral te kalmeren. “Dat is niet nodig nee, dat ben ik met je eens.”

Geen akkefietje

De succescoach van Feyenoord sprak donderdagnacht tijdens het persmoment al kort over het ‘incident’ in de theepauze. “Nee hoor, met mij was er geen akkefietje”, aldus Slot. “Het was gewoon leuk en gezellig.” De oefenmeester ontkende vervolgens niet dat zijn collega wel een korte woordenwisseling had met Karsdorp. “Er kwam nog iemand aangelopen die iets zei, waardoor er wat ontstond”, doelde Slot op De Wolf. Nu is duidelijk wat de Schiedammer heeft geroepen.

Volgens Slot moet men het niet groter maken dan het was. “Dat stelde ook niks voor. Gezien onze historie met AS Roma snap ik dat dat de nodige reacties op kan leveren.” Karsdorp werd tijdens het heenduel in De Kuip (1-1) overigens ook al uitgefloten door een deel van de Feyenoord-fans.

De 29-jarige Karsdorp speelde tussen 2004 en 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord, alvorens hij doorbrak in De Kuip. Met de Stadionclub wist de rechtsback beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker (2016) en het landskampioenschap in de Eredivisie (2017). Ook debuteerde Karsdorp als speler van Feyenoord in Oranje.

