Feyenoord-staflid kreeg het aan de stok met Karsdorp; Slot geeft uitleg

Arne Slot heeft tijdens de persconferentie gereageerd op het incident tussen AS Roma-verdediger Rick Karsdorp en zijn assistent John de Wolf. De twee Ras-Feyenoorders kregen het donderdagavond aan de stok in de rust van de absolute kraker in de tussenronde van de Europa League (1-1, 4-2 na strafschoppen). Slot ontkent dat hij zelf een akkefietje had met Karsdorp.

Vlak voor rust werd het even ongezellig in Stadio Olimpico. Na enkele eerdere opstootjes ging Karsdorp naar de grond toen hij de arm van Feyenoord-aanvaller Igor Paixão in zijn gezicht kreeg. De spelers van de Rotterdamse landskampioen, inclusief Slot, dachten dat de Schoonhovenaar dat deed om met een vermeende hoofdblessure de aanval te stoppen.

Na het rustsignaal legden de camera’s van de UEFA vast hoe Slot en Quilindschy Hartman richting Karsdorp liepen. Vervolgens wordt het even grimmig wanneer De Wolf zich meldt, waarna de camera wegdraait. Slot geeft tijdens de persconferentie in Rome een korte uitleg over het moment.

“Nee hoor, met mij was er geen akkefietje”, aldus Slot. “Het was gewoon leuk en gezellig.” De succescoach ontkent niet dat zijn collega wel een korte woordenwisseling had met Karsdorp. “Er kwam nog iemand aangelopen die iets zei, waardoor er wat ontstond”, doelt Slot op De Wolf.

Toch wil Slot ook dat niet groter maken dat het was. “Dat stelde ook niks voor. Gezien onze historie met AS Roma snap ik dat dat de nodige reacties op kan leveren.” Karsdorp werd tijdens het heenduel in De Kuip (1-1) overigens ook al uitgefloten door een deel van de Feyenoord-fans.

De 29-jarige Karsdorp speelde 2004 en 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord, alvorens hij doorbrak in De Kuip. Met de Stadionclub wist de rechtsback beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker (2016) en het landskampioenschap in de Eredivisie (2017). Ook debuteerde Karsdorp als spelers van Feyenoord in Oranje.

Na 122 officiële wedstrijden, 3 goals en 24 assist verkocht Feyenoord de vleugelverdediger in 2017 voor 16 miljoen euro aan Roma. In het seizoen 2019/20 keerde Karsdorp op huurbasis terug naar Rotterdam-Zuid. Namens Roma staat de teller overigens al op 152 officiële wedstrijden. Karsdorp ligt nog tot medio 2025 vast in de Italiaanse hoofdstad.

