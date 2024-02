‘Als Karsdorp gefocust is, is hij een van de beste rechtsbacks van Europa’

Rick Karsdorp is weer geliefd bij AS Roma. De 29-jarige Schoonhovenaar is onder trainer Daniele De Rossi weer basisspeler in de Italiaanse hoofdstad. De Italiaanse manager zegt tegenover verslaggeefster Noa Vahle van Vandaag Inside zelfs op overtuigende wijze dat Karsdorp ‘indien gefocust’ een van de beste rechtsbacks van Europa is.

De Rossi speelde als middenvelder zowel tegen als met Karsdorp. Nu is de veertigjarige oud-prof trainer van de Nederlander. “Het voelt hetzelfde aan. Hij is een grappige jongen, met veel talent, kracht en snelheid.”

Toch ziet De Rossi nog altijd een verbeterpunt bij de drievoudig international van Oranje. “Soms is zijn niveau wat lager, omdat hij zich te comfortabel voelt op het veld. Wij moeten hem elke dag scherp zien te houden, iedere minuut. Als hij gefocust is op de wedstrijd, is hij een van de beste rechtsbacks van Europa.”

Karsdorp speelt al sinds 2017 voor Roma, toen hij voor 16 miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord. Sindsdien speelde hij 151 officiële wedstrijden namens i Giallorossi, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 16 assists. De Rossi en Karsdorp stonden als teamgenoten 293 minuten samen op het veld, verdeeld over 6 optredens.

Huijsen

De Rossi heeft er geen spijt van dat hij Dean Huijsen, de andere Nederlander in zijn selectie, niet heeft ingeschreven voor de Europa League. “Het gaat niet om spijt en ik wilde geen signaal afgeven. Ik moest keuzes maken en daarbij heb ik ervoor gekozen om alle linies te dekken.”

Hoewel de Italiaanse coach het Amsterdamse talent niet gaat gebruiken in Europees verband, verwacht De Rossi nog veel van Huijsen. “Hij gaat een hele grote speler worden. Aan de bal heeft hij nu al een geweldig spelinzicht. Ik vind dat hij vooral op verdedigend vlak nog veel kan leren, maar de toekomst is in zijn handen.”

Feyenoord

Donderdagavond speelt Roma in eigen huis om 21:00 uur de return tegen Feyenoord (heenwedstrijd 1-1). De Rossi kijkt met vertrouwen uit naar het cruciale duel in Stadio Olimpico. “De sfeer in Olimpico wordt fantastisch. De enige manier om de supporters terug te betalen voor hun steun is door te winnen van Feyenoord en weer ver te komen in de Europa League”, aldus de trainer, geciteerd door