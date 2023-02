Barcelona hoort ‘nee’ bij eerste bod op Amrabat; middenvelder weigert te trainen

Dinsdag, 31 januari 2023 om 11:44 • Tom Rofekamp

Fiorentina heeft het eerste bod van Barcelona op Sofyan Amrabat afgeslagen, zo meldt Fabrizio Romano. De Catalanen willen de 26-jarige balafpakker, zoals Marca onder meer al schreef, op huurbasis met een onverplichte optie tot koop overnemen. Een pakket met een totale waarde van veertig miljoen euro is echter niet genoeg voor Fiorentina. Amrabat is volgens Relevo overgegaan tot werkweigering om een transfer te forceren.

Meerdere Spaanse bronnen meldden maandagnacht de aanstaande aanbieding van Barcelona. De koploper van LaLiga heeft inmiddels een pakket van in totaal veertig miljoen euro geboden aan Fiorentina, waaronder een huursom van drie tot vier miljoen. De huidige broodheer van Amrabat wil echter meer zien. Het Italiaanse La Repubblica schreef in december nog dat Fiorentina denkt aan een bedrag van liefst vijftig miljoen euro in totaal.

Relevo schrijft dat Amrabat inmiddels weigert te trainen om een transfer naar zijn droomclub te forceren. De voormalig speler van Feyenoord en FC Utrecht sprak afgelopen maand met Marca over zijn bewondering voor Barça-trainer Xavi, een jeugdidool van hem. "Ik heb vroeger veel gekeken naar legendes als Xavi, Andrés Iniesta en ook Zinédine Zidane, intelligente spelers", zei Amrabat. "Hun bewegingen tussen de linies waren van een ander niveau. Ze wonnen alle titels waar een speler naar streeft."

Amrabat behoorde tot de revelaties van het wereldkampioenschap in Qatar, waar hij het Marokkaanse elftal naar een verrassende plek in de halve finale gidste. Daar vonden de Leeuwen van de Atlas hun Waterloo tegen Frankrijk (2-0). Na afloop van het toernooi werd de middenvelder opgenomen in het elftal van het WK, waarin overigens ook zijn ploeggenoten Noussair Mazraoui en Romain Saïss stonden.