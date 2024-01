Schiet titelfavoriet Marokko direct uit de startblokken op de Afrika Cup?

Voor Marokko begint de poulefase van de Afrika Cup woensdag met de wedstrijd tegen Tanzania. Pakken de Leeuwen van de Atlas direct drie punten in het Laurent Pokou Stadion in Ivoorkust? Het openingsduel van de Marokkaanse ploeg begint om 18:00 uur Nederlandse tijd.

De verwachtingen rondom Marokko zijn hooggespannen. Hakim Ziyech en consorten reikten op het WK in Qatar namelijk tot de halve finale. Daarnaast was de Afrika Cup in 1976 voor het laatst een prooi voor het elftal dat tegenwoordig wordt getraind door bondscoach Walid Regragui. Bijna vijftig jaar later moet het eindelijk een keer lukken voor Marokko.

