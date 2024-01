En-Nesyri doet wat nog nooit eerder een Marokkaanse speler deed op de Afrika Cup

Marokko is de Afrika Cup begonnen met een eenvoudige overwinning. De ploeg van Walid Regragui overtuigde lange tijd niet tegen Tanzania, maar liep door een rode kaart bij de tegenstander toch uit naar een comfortabele zege: 3-0. Youssef En-Nesyri werd de grote man met een unieke prestatie.

Bij Marokko verschenen onder meer Ziyech en Sofyan Amrabat aan de aftrap. PSV'er Ismael Saibari begon op de bank en zou daar negentig minuten blijven zitten. Ook Tarik Tissoudali werd geen speelminuten gegund.

Voor Tanzania is het pas de derde keer dat het land deelneemt aan de Afrika Cup. Eerder gebeurde dat in 1980 en 2019. Het land heeft onder meer spelers in de gelederen die op het vijfde niveau in Engeland actief zijn bij Wealdstone.

Daar is de voorsprong voor

Tanzania-doelman Manula kan de inzet van Ziyech nog redden, maar Romain Saiss is scherp en schiet de rebound binnen

Het duel tussen Tanzania en Marokko leverde in de beginfase niet het spektakel op waarop vooraf was gehoopt. De Leeuwen van de Atlas speelden bijzonder zuinig, maar waren wel meteen trefzeker bij het eerste gevaar voor het vijandelijke doel.

Ziyech mocht aanleggen vanaf een meter of 25 van het doel. De middenvelder annex buitenspeler zag zijn inzet gekeerd worden, maar aanvoerder Saiss was er als de kippen bij om van dichtbij af te ronden. Na ruim een half uur spelen zag Ziyech een tweede schot in de korte hoek gepakt worden.

Het eerste bedrijf kenmerkte zich vooral door een aantal stevige ingrepen, waar beide landen na rust mee door gingen. Het leverde Novatus Miroshi twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart op. Het verzet van Tanzania was daarmee meteen gebroken.

Marokko liep met een man meer eenvoudig uit naar een ruime zege. De 2-0 kwam op naam van WK-uitblinker Azzedine Ounahi, die combineerde met Amine Adli en afrondde in de linkerhoek. Amper drie minuten later was het opnieuw raak voor de ploeg van Regragui.

Na een afgemeten voorzet van Achraf Hakimi vanaf de rechterkant zorgde En-Nesyri voor het slotakkoord. Gevlagd werd er voor buitenspel, maar dat bleek het niet te zijn. De aanvaller van Sevilla is daardoor op vier verschillende Afrika Cup's trefzeker. Dat lukte nog nooit eerder een Marokkaanse voetballer.



De eerste Marokkaan ooit die op verschillende toernooien weet te scoren!



En dat wordt dan ook goed gevierd door z'n medespelers op de bank

