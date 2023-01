Mike Verweij: ‘Ajax kan zich nog verder blameren als ze dat doen’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 08:59 • Laatste update: 09:07

Mike Verweij heeft kort na middernacht vanaf het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA tekst en uitleg gegeven bij het ontslag van Alfred Schreuder. De trainer van Ajax werd donderdagavond laat op straat gezet door de clubleiding van de Amsterdammers na het onthutsende gelijkspel tegen FC Volendam (1-1). Volgens Verweij zou Peter Bosz 'een uitstekende optie' zijn als opvolger van Schreuder. De Ajax-watcher van De Telegraaf sluit echter niet uit dat de landskampioen voor een buitenlandse trainer gaat.

Volgens Verweij was het ontslag van Schreuder 'onvermijdelijk'. "Na de wedstrijd tegen Feyenoord had je het gevoel dat het misschien de goede kant op ging, ook met vier makkelijke wedstrijden op komst, maar als je dan bij de eerste de beste horde niet verder komt dan 1-1 tegen dreumes Volendam... Maar ook als je ziet hoe plichtmatig het was. Ze hadden hem nog over de streep kunnen trekken, dan had de directie écht een moeilijke beslissing moeten nemen. Dan was het in feite ook niet te houden, maar dan hadden ze misschien de beslissing nog iets uitgesteld", aldus Verweij.

"Het is illustratief voor de periode-Schreuder bij Ajax", gaat de clubwatcher verder. "Alles wat tegen kan zitten, zit tegen. Geen balletje valt heel gelukkig voor hem. Je voelde wel aankomen dat dit einde verhaal zou worden. Dat Ajax zo kort na een wedstrijd bekendmaakt dat een trainer eruit ligt, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik vind dat Van der Sar, Hamstra en Huntelaar de hand meer in eigen boezem mogen steken. Het zou wrang zijn voor Schreuder als hij en zijn assistent (Kaltenbach, red.) de enige zouden zijn die moeten vertrekken."

Verweij noemt het een 'absurde situatie' voor een beursgenoteerd bedrijf dat er geen technisch commissaris en geen technisch directeur is. "Ajax moet zich echt kapot schamen. Nu ga je krijgen dat er een trainer wordt aangesteld door een algemeen directeur (Edwin van der Sar, red.) en twee technische managers (Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, red.), terwijl er later een technisch directeur komt die het misschien helemaal niet ziet zitten in die trainer. Ajax is compleet de weg kwijt."

Opvolging

Volgens Verweij zou Bosz een 'uitstekende optie' zijn. "Ik ken het verhaal dat hij nog nooit een prijs zou hebben gewonnen. Dat zal dit jaar heel moeilijk worden, maar bij Ajax kun je uiteindelijk prijzen gaan winnen. Bosz heeft met minder materiaal dan Ten Hag de finale van de Europa League gehaald. Ajax kan zich nog verder blameren door een buitenlandse coach te halen, terwijl er gewoon Nederlandse coaches voor handen zijn. Het zou mij niet verbazen als Ajax in het buitenland terechtkomt, maar ik denk dat Bosz een uitstekende keuze zou zijn."