PSV'er Mauro mist topduel na horrortackle; slachtoffer lang uit de roulatie

Woensdag, 25 januari 2023 om 16:11 • Wessel Antes • Laatste update: 16:21

Rui Mendes is de komende tijd niet inzetbaar bij FC Emmen, zo meldt de Drentse club via de officiële kanalen. De 23-jarige Portugees is onderzocht in het ziekenhuis en de schade na de horrortackle van PSV’er Mauro Júnior is flink: de knieschijf van Mendes is uit de kom geweest terwijl ook de binnenband van zijn rechterknie is beschadigd. De buitenspeler zal de komende zes weken een brace dragen en kan zich pas daarna weer optrainen. Mauro hoeft slechts twee duels te missen na zijn rode kaart, waaronder wel de cruciale uitwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip.

Het nieuws is een aderlating voor Emmen in de degradatiestrijd, daar Mendes vrijwel altijd kan rekenen op een basisplaats onder trainer Dick Lukkien. Dit seizoen was rechtsbuiten goed voor één doelpunt en drie assists. Mendes had vorig seizoen een belangrijke rol tijdens het kampioenschap van de Emmenaren. In 36 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie was de Portugees goed voor vijftien doelpunten en zeven assists. Aan De Oude Meerdijk ligt Mendes nog vast tot medio 2025.

Rui Mendes heeft moeite met lopen na de harde tackle van Mauro Júnior??#emmpsv pic.twitter.com/k48G5yQVJV — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2023

Mendes werd dinsdagavond tijdens de knappe 1-0 zege van Emmen op PSV op roekeloze wijze uit de wedstrijd geschopt door Mauro. Laatstgenoemde wilde de bal op de helft van Emmen onderscheppen en zette een onbesuisde vliegende tackle in. De linksback van PSV raakte de aanvaller van Emmen vol op de kuit. Mendes moest vervolgens per brancard het veld verlaten en ligt er nu dus maanden uit.

Mauro zelf meldde zich overigens al tijdens het duel in de kleedkamer van Emmen om zijn excuses aan te bieden aan Mendes. De KNVB meldt woensdagmiddag dat de linkspoot voor twee duels wordt geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Dat betekent dat trainer Ruud van Nistelrooij het op 5 februari tegen Feyenoord moet stellen zonder de linksback. Daarvoor mist Mauro het thuisduel van PSV met Go Ahead Eagles, dat aanstaande zaterdag al op de planning staat.