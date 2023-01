L'Équipe: PSV brengt gigantisch openingsbod uit op Kamaldeen Sulemana

Woensdag, 25 januari 2023 om 15:08 • Wessel Antes • Laatste update: 15:34

PSV en Southampton zijn in de markt voor Kamaldeen Sulemana, zo meldt L'Équipe. Volgens de Franse sportkrant deden zowel de Eindhovenaren als de Premier League-club al een openingsbod op de twintigjarige Ghanees, die bij Stade Rennes nog vastligt tot medio 2026. Het bod van PSV bestond uit een vaste transfersom van vijftien miljoen euro, exclusief twee miljoen euro aan bonussen. Southampton deed zelfs een openingsbod van zeventien miljoen euro, dat inmiddels ook van tafel is geveegd.

De nummer vijf van de Ligue 1 wil niet zomaar meewerken aan een vertrek van Sulemana, daar de club momenteel kampt met een aantal blessures in de frontlinie. Zo zijn sleutelspeler Martin Terrier en miljoenenaankoop Arnaud Kalimuendo momenteel niet beschikbaar voor trainer Bruno Génésio. Technisch directeur Florian Maurice heeft de vertegenwoordigers van Sulemana geïnformeerd met de wens om hem voor Rennes te behouden, maar het is nog onbekend of Sulemana zelf openstaat voor een langer verblijf in Frankrijk. Op de achtergrond werkt Maurice inmiddels aan de komst van Olympique Lyon-aanvaller Karl Toko Ekambi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sulemana kan dit seizoen onder Génésio nauwelijks rekenen op een basisplaats. De rechtsbenige linksbuiten staat sinds juli 2021 onder contract bij Rennes, toen de Fransen hem voor maar liefst zeventien miljoen euro overnamen van FC Nordsjaelland. Ajax was destijds ook geïnteresseerd in zijn diensten, maar greep uiteindelijk naast de boezemvriend van Mohammed Kudus. Sulemana kwam tijdens het afgelopen WK in Qatar tweemaal in actie voor Ghana, de totale teller staat inmiddels op vijftien interlands.

Voor Rennes staat Sulemana na 46 officiële optredens op zes doelpunten en vier assists. In Frankrijk staat de buitenspeler bekend als een van de grootste talenten in de Ligue 1, al komt dat er nog niet altijd uit. Ook journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt inmiddels dat PSV in de markt is voor Sulemana. Volgens de clubwatcher van de Eindhovenaren wordt de aanvaller al geruime tijd gevolgd. Sulemana kan in het Philips Stadion de tweede winterse aanwinst worden na Fábio Silva, die woensdag aan het begin van de middag werd gepresenteerd.