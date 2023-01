Feyenoord heeft eindelijk beet en presenteert veelzijdige Kasanwirjo

Vrijdag, 20 januari 2023 om 19:09 • Davey de Laat • Laatste update: 19:26

Neraysho Kasanwirjo is officieel Feyenoorder. De Rotterdammers betalen naar verluidt 1,5 miljoen euro voor de twintigjarige centrale verdediger van FC Groningen. Arne Slot heeft de vervanger van de langdurig geblesseerde Gernot Trauner daardoor definitief binnen. Kasanwirjo tekent een contract tot medio 2027 in De Kuip.

De mandekker trainde in afwachting van zijn transfer naar Feyenoord vrijdag al niet meer mee bij FC Groningen. Het spel kwam vrijdagochtend op de wagen toen Feyenoord zich meldde bij de Trots van het Noorden. In de loop van de morgen werd duidelijk dat beide partijen overeenkomst hadden bereikt over een transfersom van naar verluidt 1,5 miljoen euro.

Fast delivery on a Friday. Neraysho Kasanwirjo = ????? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 20, 2023

De Stadionclub ziet in Kasanwirjo een speler die op meerdere posities inzetbaar is. De rechtsbenige verdediger speelt doorgaans in het centrum van de defensie, maar kan ook als rechtsback en verdedigende middenvelder uit de voeten. Dat was een van de redenen waarom Slot en Dennis te Kloese de selectie graag wilden versterken met Kasanwirjo. Eerstgenoemde had na de blessure van Trauner nog maar weinig opties over in het hart van de verdediging en dat Kasanwirjo ook op 6 uit de voeten kan, betekent dat Feyenoord twee vliegen in een klap slaat met het oog op de blessure van Quinten Timber.

Kasanwirjo maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van Ajax naar FC Groningen. In de Euroborg groeide hij direct uit tot een onbetwiste basisspeler. In totaal speelde de verdediger 52 wedstrijden voor de Trots van het Noorden. Hij had nog een contract tot medio 2024 in Groningen, waarbij de club de optie had om die verbintenis te verlengen met één jaar.